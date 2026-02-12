На Кременчуччині родинам трьох загиблих воїнів передали посмертні нагороди

Полеглим воїнам Володимиру Горбатому, Сергієві Кондрашову та Василеві Михаську присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня
У Семенівській громаді на Кременчуччині передали державні нагороди родинам трьох військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня рідним полеглих воїнів вручили начальник відділення цивільно-військового співробітництва Третього відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Ігор Маньківський та голова громади Людмила Милашевич.
Президент України посмертно відзначив військових за особисту мужність і самовіддане виконання бойових завдань.
Нагадаємо, торік у жовтні матір зниклого безвісти військовослужбовця із Семенівської громади отримала нагороду за сина.
