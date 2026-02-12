ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

На Кременчуччині родинам трьох загиблих воїнів передали посмертні нагороди

Сьогодні, 15:05

 

Полеглим воїнам Володимиру Горбатому, Сергієві Кондрашову та Василеві Михаську присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня

У Семенівській громаді на Кременчуччині передали державні нагороди родинам трьох військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня рідним полеглих воїнів вручили начальник відділення цивільно-військового співробітництва Третього відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Ігор Маньківський та голова громади Людмила Милашевич.

Президент України посмертно відзначив військових за особисту мужність і самовіддане виконання бойових завдань.

  • Рядовий Володимир Горбатий, номер обслуги мінометного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, загинув 29 грудня 2024 року під час обстрілу противника поблизу Куп’янська на Харківщині.
  • Солдат Сергій Кондрашов, старший розвідник-гранатометник 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, загинув 29 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині.
  • Солдат Василь Михасько, стрілець-снайпер 25-го окремого штурмового батальйону, загинув 2 лютого 2025 року під час бойового завдання поблизу села Гуєво Курської області РФ.

Нагадаємо, торік у жовтні матір зниклого безвісти військовослужбовця із Семенівської громади отримала нагороду за сина.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблі нагородження Семенівка орден «За мужність»
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

