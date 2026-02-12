ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Афіша

12 лютого Кременчук зустрічає АНТИТІЛА з масштабним туром «ВДОМА»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 47

 

Гурт, який з перших днів війни не лише творить, а й боронить країну, знову дарує українцям живу енергію та незабутні емоції у рамках туру «ВДОМА». Це концерт, де кожен відчує: музика, люди та спільна історія роблять нас вдома

12 лютого о 19.00 Міський Палац Культури перетвориться на справжній музичний дім для всіх шанувальників гурту. АНТИТІЛА, які з першого дня війни не лише творять, а й допомагають країні на фронті та волонтерять, знову даруватимуть українцям живу енергію та щирі емоції.

Під час туру «ВДОМА» музиканти виконуватимуть пісні з усіх альбомів — від «Будувуду» до «Дивись у мій екран». Легендарні хіти «Бери своє», «TDME», «Лови момент», «Вірила», «Фортеця Бахмут» та багато інших пролунають наживо, доповнені сучасним світловим шоу та якісним звуком, які стали візитівкою гурту.

 

АНТИТІЛА — це майже 400 мільйонів переглядів, десятки хітів, стадіонні тури та міжнародне визнання. Але навіть на піку популярності музиканти не залишилися осторонь війни: вони служили у теробороні, рятували життя на фронті, а сьогодні продовжують допомагати країні новими способами.

«Ми співали для українців у Канаді, США, Європі, Австралії, Новій Зеландії. Але тільки тут, виходячи на сцену, розумієш: ти вдома. І це не про географію. Це — про душу», — говорить фронтмен Тарас Тополя.

Не пропустіть шанс відчути драйв, щирі емоції та особливу атмосферу, де кожен може бути собою. АНТИТІЛА готують особливий сетлист з відомих пісень та нових прем’єр, які пролунають вперше.

12 лютого о 19.00 Міський Палац Культури в Кременчуці наповниться живим драйвом, легендарними хітами та новими прем’єрами. 

Квитки на концерт встигніть обрати на сайті https://antytila.com/event/kremenchuk-3/ .

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: концерт МПК Антитіла
