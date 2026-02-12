12 лютого Кременчук зустрічає АНТИТІЛА з масштабним туром «ВДОМА»

Гурт, який з перших днів війни не лише творить, а й боронить країну, знову дарує українцям живу енергію та незабутні емоції у рамках туру «ВДОМА». Це концерт, де кожен відчує: музика, люди та спільна історія роблять нас вдома

12 лютого о 19.00 Міський Палац Культури перетвориться на справжній музичний дім для всіх шанувальників гурту. АНТИТІЛА, які з першого дня війни не лише творять, а й допомагають країні на фронті та волонтерять, знову даруватимуть українцям живу енергію та щирі емоції.

Під час туру «ВДОМА» музиканти виконуватимуть пісні з усіх альбомів — від «Будувуду» до «Дивись у мій екран». Легендарні хіти «Бери своє», «TDME», «Лови момент», «Вірила», «Фортеця Бахмут» та багато інших пролунають наживо, доповнені сучасним світловим шоу та якісним звуком, які стали візитівкою гурту.

АНТИТІЛА — це майже 400 мільйонів переглядів, десятки хітів, стадіонні тури та міжнародне визнання. Але навіть на піку популярності музиканти не залишилися осторонь війни: вони служили у теробороні, рятували життя на фронті, а сьогодні продовжують допомагати країні новими способами.

«Ми співали для українців у Канаді, США, Європі, Австралії, Новій Зеландії. Але тільки тут, виходячи на сцену, розумієш: ти вдома. І це не про географію. Це — про душу», — говорить фронтмен Тарас Тополя.

Не пропустіть шанс відчути драйв, щирі емоції та особливу атмосферу, де кожен може бути собою. АНТИТІЛА готують особливий сетлист з відомих пісень та нових прем’єр, які пролунають вперше.

Квитки на концерт встигніть обрати на сайті https://antytila.com/event/kremenchuk-3/ .