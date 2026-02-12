В Кременчуці поліція розшукала водія, який залишив місце ДТП та був напідпитку

Під час спілкування з порушником, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння, прилад Драгер показав 1,13 проміле