В Кременчуці поліція розшукала водія, який залишив місце ДТП та був напідпитку

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 191

 Під час спілкування з порушником, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння, прилад Драгер показав 1,13 проміле

У Кременчуці поліцейські розшукали водія, який після скоєння дорожньо-транспортної пригоди залишив місце події. Аварія сталася 11 лютого, близько 19.00, на проспекті Лесі Українки. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись правил дорожнього руху, зіткнувся з автомобілем Daewoo. Після цього керманич поїхав з місця ДТП. Власник пошкодженого авто звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили особу водія-порушника. Під час спілкування з ним поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу Драгер підтвердила стан сп’яніння — 1,13 проміле. Також з’ясувалося, що чоловік керував транспортним засобом без стархового поліса.

На водія склали адміністративні матеріали, зокрема:

  • постанову за ч.1 ст.126 КУпАП — керування транспортним засобом без відповідних документів;
  • протокол за ч.1 ст.130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння;
  • протокол за ст.122-4 КУпАП — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • протокол за ст.124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Нагадаємо, що на Полтавщині за рік склали понад 4,3 тисячі протоколів за нетверезе водіння.

Автор: Катерина Животовська
Теги: нетверезий водій втік з місця події ДТП
