Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 48-річного Валерія Короткова

На Полтавщині поліція розшукує безвісти зниклого 48-річного Валерія Короткова — жителя села Тахтаулове Полтавського району. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За словами рідних, 10 лютого чоловік перебував у районі центрального ринку в Полтаві. Наразі місце його перебування невідоме.
Прикмети зниклого:
У поліції просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування чоловіка, повідомити правоохоронцям за телефонами: (050) 407-43-71, (099) 485-50-02, (099) 044-73-79 або 102.
