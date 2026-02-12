ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині сталося 10 пожеж — на Кременчуччині загинуло дві людини

Сьогодні, 08:54 Переглядів: 129

 

Внаслідок пожежі у квартирі багатоповерхівки у Кременчуці травмована одна людина, врятовані дев’ятеро

За минулу добу в Полтавській області сталося 10 пожеж, шість з яких на території Кременчуцького району. Внаслідок цих пожеж загинуло дві людини, а одна отримала травми. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 11 лютого, о 10.28 у Градизькій громаді під час пожежі житлового будинку загинула людина.

Ще одна людина загинула учора під час пожежі в Горішніх Плавнях. Повідомлення про загорання надійшло о 23.04.

Учора о 19.45 в Кременчуці внаслідок пожежі у квартирі багатоповерцівки була травмована людина. Рятувальники ДСНС евакуювали з місця події 9-х громадян. 

11 лютого о 12.40 та о 18.07 виниклі дві пожежі у господарчих спорудах на території Піщанської громади, а о 21.10 — на території Горішньоплавнівської громади загорівся дачний будинок. Постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано. 

Ще 4 пожежі на території області сталися у Полтаві, Полтавському та Лубенському районах. Загорілися 2 житлові будинки, квартира у багатоповерхівці та господарча споруда. Постраждалих внаслідок цих пожеж також не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ввечері ми повідомляли, що в Кременчуці на мікрорайоні Молодіжний сталась пожежа. За словами очевидців, стався вибух газу. Пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області детальну інформацію щодо пожеж та загибелі людей на території району надасть пізніше.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі загинули травмовані рятувальники
