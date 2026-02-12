ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Унаслідок пожежі в селі Салівка та Погреби на Кременчуччині загинуло дві людини (додано)

Сьогодні, 09:28

 

За минулу добу на Полтавщині вталося 10 пожеж — з них шість із загибеллю та травмуванням людей на Кременчуччині

Пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області надала більш детальну інформацію щодо пожеж та загибелі людини протягом минулої доби.

Учора, 11 лютого, на початку 24-ї години вечора до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Салівка. На гасіння пожежі було направлено рятувальників 17 ДПРЧ та підрозділ місцевої пожежної охорони села Пришиб. Прибувши на місце виклику вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. В оселі вони виявили тіло людини. Рятувальники вважають, що до пожежі призвело несправне пічне опалення.

 

11 лютого о 21.10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому дачному будинку в Горішніх Плавнях. На місце пожежі було направлено вогнеборців 17 ДПРЧ. Вогонь охопив дах будинку та майно, що в ньому знаходилося, зокрема, електропобутову техніку. Пожежу ліквідували — житловий будинок врятували від знищення вогнем. Рятувальники вважають, що і до цієї пожежі призвело несправне пічне опалення.

Учора на початку 19-ї години рятувальники ДСНС отримали повідомлення про пожежу у нежитловій будівлі в селі Кривуші. На її гасіння направили підрозділи 14 ДПРЧ, 16 ДПРЧ та МПО села Піщане. Вогонь охопив дах будівлі на площі 150 квадратних метрів. Щоб загасити пожежу вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Нежитлову будівлю від знищення вогнем вдалося врятувати. Причина займання встановлюється.

11 лютого о 12.40 на лінію на 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Піщане. Пожежу гасила місцева пожежна охорона. Вогонь охопив шиферну покрівлю господарчої споруди на площі 8 квадратних метрів. Пожежні загасили вогонь та врятували господарчу споруду від знищення. Причина виникнення пожежі також встановлюється.

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що за минулу добу на Полтавщині вталося 10 пожеж, з них шість на Кременчуччині. Унаслідок пожеж загинуло дві людини, а одна отримала травми. Учора ввечері ми повідомляли, що в Кременчуці на мікрорайоні Молодіжний сталась пожежа. За словами очевидців, стався вибух газу. 

Додано:

11 лютого о 10.30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Погреби Градизької громади. На місце виклику було направлено рятувальників 6 ДПРП та підрозділ Градизької МПО. Вогнеборці які прибули на виклик встановили, що пожежа виникла у житловому будинку та охопила меблі у кімнаті. На місці пожежі було виявлено тіло загиблої жінки. Житловий будинок від знищення вогнем вдалося врятувати. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі загинув Горішні Плавні Кременчук
Вверх