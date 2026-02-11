ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Андрія Маліцького поновили через суд на посаді мера Світловодська

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 131

Суд постановив поновити Маліцького на посаді з 14 травня 2025 року

10 лютого Кіровоградський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про поновлення Андрія Маліцького на посаді міського голови Світловодська. Про це він повідомив 11 лютого під час прямого ефіру, пише інтернет-видання «Світловодськ».

Суд постановив поновити Маліцького на посаді з 14 травня 2025 року. Також суд зобов’язав Світловодську міську раду виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу — за один місяць.

Андрій Маліцький вважає ситуацію частиною спроби усунути його з посади та створити умови для подальшого управління громадою, яке він називає незаконним.

Він наголошує, що відповідно до рішення суду сесія міськради, яка відбулася 13 травня 2025 року, є незаконною. Оскільки суд поновив його на посаді з 14 травня, фактично, за словами посадовця, йдеться лише про один день відсутності на роботі.

0
Автор: Телеграф
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх