Андрія Маліцького поновили через суд на посаді мера Світловодська

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 131

Суд постановив поновити Маліцького на посаді з 14 травня 2025 року

10 лютого Кіровоградський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про поновлення Андрія Маліцького на посаді міського голови Світловодська. Про це він повідомив 11 лютого під час прямого ефіру, пише інтернет-видання «Світловодськ».

Суд постановив поновити Маліцького на посаді з 14 травня 2025 року. Також суд зобов’язав Світловодську міську раду виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу — за один місяць.

Андрій Маліцький вважає ситуацію частиною спроби усунути його з посади та створити умови для подальшого управління громадою, яке він називає незаконним.

Він наголошує, що відповідно до рішення суду сесія міськради, яка відбулася 13 травня 2025 року, є незаконною. Оскільки суд поновив його на посаді з 14 травня, фактично, за словами посадовця, йдеться лише про один день відсутності на роботі.