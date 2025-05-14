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У Світловодську депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 280 Коментарів: 1

 

За дострокове припинити повноваження секретаря міської ради Віталія Тетяниченка депутати Світловодської міської ради проголосували ще 10 січня

Учора, 13 травня, на таємному голосуванні депутати Світловодської міської ради проголосували за рішення достроково припинити повноваження міського голови Андрія Маліцького. Про це йдеться у відео, яке оприлюднило інтернет-видання «Світловодськ».
Для прийняття рішення про припинення повноважень міського голови депутати Світловодської міськради провели таємне голосування.

— Шановні присутні, протокол 13 травня 2025 року 64 сесії міської ради, засідання лічильної комісії таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень міського голови Андрія Маліцького. 23 депутати голосували, 23 голоси підтримали, проти — нуль, утрималося — нуль, - заявив голова лічильної комісії Світловодської міськради Максим Бакуменко, оголошуючи підсумки голосування.

У складі Світловодської міськради загалом 34 депутати.
Варто зазначити, що міський голова Світловодська Андрій Маліцький на своїй сторінці у Facebook заявив, що це рішення він вважає незаконним, оскільки, за словами міського голови, не можна розпочинати нове засідання сесії при умові того, що минуле не було закритим та просто поставлене на паузу. Андрій Маліцький також зазначив, що тільки міський голова є уповноваженою особою, яка має право скликати сесії.
Розпорядженнями міського голови № 134 та № 135 призначено окремо проведення 64-ї чергової сесії Світловодської міської ради та продовження 63-ї позачергової сесії на іншу визначену дату.
Після голосування щодо дострокового припинити повноваження міського голови Андрія Маліцького депутати провели ще одне, яке стосувалося призначення секретаря міської ради. Депутати голосували щодо призначення секретарем міської ради Романа Домбровського, який за законом фактично виконуватиме обов’язки міського голови Світловодська до проведення позачергових виборів. До офіційного вступу на посаду Романа Домбровського, обов’язки міського голови виконуватиме Максим Ільченко. За це рішення проголосували 19 депутатів, ніхто з присутніх на сесії не проголосував проти та не утримався.

Зазначимо, що депутати Світловодської міської ради ще 10 січня прийняли рішення щодо достроково припинити повноваження секретаря міської ради Віталія Тетяниченка.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: інтернет-видання міста Світловодськ
Теги: Світловодська міська рада міський голова Світловодськ
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Коментарі: 1

1 432
evil:
Сьогодні, 19:24

В нас про таке можна тільки мріяти. Майже вся кременчуцька міська рада (крім окремих депутатів яких можна порахувати на пальцях однієї руки ) на глибокому підсосі у кримінальних гранатових окупантів. Вони щіро і завзято цілують Юру і Віталіка у сраку. Голосують як треба .За що отримують можливість власними руками потєрєбонькать вим'я державного бюджету.


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