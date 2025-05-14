З 15 травня змінюється графік приміських поїздів на Полтавщині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

«Укрзалізниця» скорочує два маршрути через зменшення пасажиропотоку

Із 15 травня «Укрзалізниця» змінює розклад деяких приміських поїздів, що курсують Полтавщиною. Про це повідомили на у пресслужбі компанії.

Зміни торкнулися двох рейсів між Полтавою та Гребінкою. Поїзди №6727/6369 та №6362/6722 тепер курсуватимуть лише до станції Ромодан. Тобто ділянку маршруту від Ромодана до Гребінки скасовано.

У компанії пояснюють: таке рішення пов’язане з низьким пасажиропотоком на частині маршруту, а також із необхідністю оптимізувати витрати й ефективно використовувати рухомий склад.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів перед поїздками перевіряти актуальний розклад на сайті та в мобільному застосунку.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця оновила маршрути та запустила пересадкові сполучення з Кременчука, Полтави, Хорола та Глобиного до Карпат, Буковини та Закарпаття. Це пов’язано з будівництвом європейської колії на ділянці Чоп — Ужгород