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З Кременчука до Карпат і Закарпаття — зручні пересадки: Укрзалізниця оновила маршрут

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 93

 Через будівництво євроколії на ділянці Чоп — Ужгород поїзди їздитимуть до Мукачева, але з гарантованими пересадками

Укрзалізниця оновила маршрути та запустила зручні пересадкові сполучення з Кременчука, Полтави, Хорола та Глобиного до Карпат, Буковини та Закарпаття. Це пов’язано з будівництвом європейської колії на ділянці Чоп — Ужгород, через що поїзди з півдня та центру України тимчасово прямують лише до Мукачева. Про це повідомила пресслужба компанії.

Що змінилося для пасажирів Кременчука:

  • Поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево тепер має гарантовані пересадки у Львові на:

    • №59/60 Київ — Ужгород;

    • №45/46 Харків — Ужгород;

    • №25/26 Одеса — Ясіня;

    • №34/33 Ясіня — Кривий Ріг;

    • №116/115 Запоріжжя — Чернівці;

    • №135/136 Одеса — Чернівці.

Це дає можливість комфортно подорожувати до Яремче, Ворохти, Буковеля, Ясіні, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців.

Також з Одеси до Ужгорода через Львів можна дістатися, обравши поїзд №12/11 Одеса — Львів, з подальшою пересадкою.

Квитки вже у продажу — оформити їх можна з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в касах вокзалів.

ПО ТЕМІ:

«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда Кременчук – Ужгород

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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