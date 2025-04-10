З Кременчука до Карпат і Закарпаття — зручні пересадки: Укрзалізниця оновила маршрут

Через будівництво євроколії на ділянці Чоп — Ужгород поїзди їздитимуть до Мукачева, але з гарантованими пересадками
Укрзалізниця оновила маршрути та запустила зручні пересадкові сполучення з Кременчука, Полтави, Хорола та Глобиного до Карпат, Буковини та Закарпаття. Це пов’язано з будівництвом європейської колії на ділянці Чоп — Ужгород, через що поїзди з півдня та центру України тимчасово прямують лише до Мукачева. Про це повідомила пресслужба компанії.
Що змінилося для пасажирів Кременчука:
Поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево тепер має гарантовані пересадки у Львові на:
№59/60 Київ — Ужгород;
№45/46 Харків — Ужгород;
№25/26 Одеса — Ясіня;
№34/33 Ясіня — Кривий Ріг;
№116/115 Запоріжжя — Чернівці;
№135/136 Одеса — Чернівці.
Це дає можливість комфортно подорожувати до Яремче, Ворохти, Буковеля, Ясіні, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців.
Також з Одеси до Ужгорода через Львів можна дістатися, обравши поїзд №12/11 Одеса — Львів, з подальшою пересадкою.
Квитки вже у продажу — оформити їх можна з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в касах вокзалів.
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