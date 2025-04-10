З Кременчука до Карпат і Закарпаття — зручні пересадки: Укрзалізниця оновила маршрут

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 93

Через будівництво євроколії на ділянці Чоп — Ужгород поїзди їздитимуть до Мукачева, але з гарантованими пересадками

Укрзалізниця оновила маршрути та запустила зручні пересадкові сполучення з Кременчука, Полтави, Хорола та Глобиного до Карпат, Буковини та Закарпаття. Це пов’язано з будівництвом європейської колії на ділянці Чоп — Ужгород, через що поїзди з півдня та центру України тимчасово прямують лише до Мукачева. Про це повідомила пресслужба компанії.

Що змінилося для пасажирів Кременчука:

Поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево тепер має гарантовані пересадки у Львові на: №59/60 Київ — Ужгород; №45/46 Харків — Ужгород; №25/26 Одеса — Ясіня; №34/33 Ясіня — Кривий Ріг; №116/115 Запоріжжя — Чернівці; №135/136 Одеса — Чернівці.



Це дає можливість комфортно подорожувати до Яремче, Ворохти, Буковеля, Ясіні, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців.

Також з Одеси до Ужгорода через Львів можна дістатися, обравши поїзд №12/11 Одеса — Львів, з подальшою пересадкою.

Квитки вже у продажу — оформити їх можна з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в касах вокзалів.