В Україні планують централізувати усі соцвиплати — які зміни очікувати у 2025 році

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 244

В Україні реалізують експериментальний проєкт, в рамках якого уряд планує централізувати виплати усіх видів соціальної допомоги населенню. Реформа соціального захисту стартує восени 2025 року. Про це йдеться в проєкті постанові Кабміну «Про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог», розробленої Мінсоцполітики, яку опублікували на сайті Федерації профспілок.

Проєкт передбачає, що усі функції соціального захисту населення перейдуть до Пенсійного фонду України (ПФУ), який нараховуватиме громадянам допомогу після отримання даних з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та Єдиного соціального реєстру.

— Перехід до централізованого надання соціальної допомоги дасть змогу оптимізувати грошові потоки та час проходження коштів від органу соціального захисту населення до одержувачів, запровадити централізовану прозору систему контролю руху коштів і їх цільового використання, — зазначається у проєкті постанови уряду.

Реформувати систему соцзахисту планують з 1 жовтня цього року. Централізація виплат торкнеться таких видів соціальних допомог:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей одиноким матерям;

при усиновленні дитини;

на дітей, які хворіють на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, мають тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

малозабезпеченим сім’ям;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

зміниться й механізм грошового забезпечення для батьків-вихователів та прийомних батьків, які надають соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

оплата послуги патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

на проживання внутрішньо переміщеним особам.

на дітей, після встановлення факту відсутності батьківського піклування та які тимчасово живуть у сім’ях родичів, знайомих, в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу — «Дитина не одна».

У документі зазначено, що для призначення соцдопомоги заяви та необхідні довідки до 30 вересня українці подаватимуть:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних адміністрацій лише із використанням засобів поштового зв’язку або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних і програмних засобів);

на офіційному вебсайті Мінсоцполітики або інтегрованих з ним інформаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

А з 1-го жовтня заяви та довідки громадяни зможуть реєструвати онлайн:

на вебпорталі ПФУ;

у мобільному додатку Пенсійного фонду;

на порталі Дія;

на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що наприкінці минулого року уряд спростив отримання соцдопомоги — українцям не потрібно надавати паперові документи, якщо вони вже є в електронних базах.

Нещодавно ми повідомляли, що у квітні щомісячну державну соціальну допомогу отримають понад 77 тисяч жителів області. На підтримку тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, цього місяця держава спрямувала 188,4 млн грн