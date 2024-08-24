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Кременчук, Соціальний захист

Для отримання соцдопомоги не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 151

 

Відтепер українцям буде легше отримати соціальну допомогу

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже зацифровані та є у базах. Про це заявив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них вже зацифровані та є в електронних базах.

— Продовжуємо будувати цифрову державу. Органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в електронній базі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги, — сказав Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що уряд вніс зміни, які покращать роботу Реєстру ветеранів війни. А також запускає послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому Реєстрі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд Шмигаль соціальні виплати Соціальна допомога
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