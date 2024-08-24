Для отримання соцдопомоги не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже зацифровані та є у базах. Про це заявив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.
Він зазначив, що сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них вже зацифровані та є в електронних базах.
Він також повідомив, що уряд вніс зміни, які покращать роботу Реєстру ветеранів війни. А також запускає послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому Реєстрі.
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