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Кременчук, Гроші

На монтаж кондиціонерів у лікарні «Кременчуцька» влада виділила гроші

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 177

Гроші на монтаж пристроїв виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

На оплату послуг з монтажу кондиціонерів у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» місцева влада виділила майже 100 тисяч гривень. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 23 серпня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, благодійний фонд «ІВІК» передав 20 кондиціонерів для палат лікарні. Гроші на монтаж пристроїв виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, кременчуцька влада хоче встановити кондиціонери у будівлі, де нині працює військово-лікарська комісія. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 18 липня. 

За словами міського голови Віталія Малецького, на сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: zaxid.net/ілюстративне
Теги: кондиціонер ЛІЛ «Кременчуцька»
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