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У Кременчуці у приміщенні, де працює ВЛК, хочуть встановити кондиціонери

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 634 Коментарів: 1

На сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто», розповів міський голова

Кременчуцька влада хоче встановити кондиціонери у будівлі, де нині працює військово-лікарська комісія. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 18 липня. 

За словами міського голови Віталія Малецького, на сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто».

— Ми зараз їх (умови — ред.) дещо поліпшили завдяки ремонту, — повідомив голова громади. 

Нагадаємо, на початку червня у Кременчуці погодили фінансування зарплат за квітень-травень для працівників ВЛК. Загальна сума склала понад 1 млн гривень.

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На харчування для працівників ВЛК виділяють понад 240 тисяч гривень

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Автор: Телеграф Джерело фото: zaxid.net/ілюстративне
Теги: ВЛК кондиціонер
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:29

Та невже блть??? А шо ви думали ранійше? Дупою думали, бо закон прийняли, а його реалізувати, то таке.... Дебіли. Весь виконком загнати в ту душенубку з 7 до 17. Вже б на завтра кондєї були б


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