У Кременчуці у приміщенні, де працює ВЛК, хочуть встановити кондиціонери

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 634 Коментарів: 1

На сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто» , розповів міський голова

Кременчуцька влада хоче встановити кондиціонери у будівлі, де нині працює військово-лікарська комісія. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 18 липня.

За словами міського голови Віталія Малецького, на сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто».

— Ми зараз їх (умови — ред.) дещо поліпшили завдяки ремонту, — повідомив голова громади.

Нагадаємо, на початку червня у Кременчуці погодили фінансування зарплат за квітень-травень для працівників ВЛК. Загальна сума склала понад 1 млн гривень.