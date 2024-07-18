У Кременчуці у приміщенні, де працює ВЛК, хочуть встановити кондиціонери

Кременчуцька влада хоче встановити кондиціонери у будівлі, де нині працює військово-лікарська комісія. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 18 липня.
За словами міського голови Віталія Малецького, на сьогодні умови роботи ВЛК «дуже складні» і «там люди варяться просто».
Нагадаємо, на початку червня у Кременчуці погодили фінансування зарплат за квітень-травень для працівників ВЛК. Загальна сума склала понад 1 млн гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.