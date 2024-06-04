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Кременчук, Гроші

Для кременчуцького ВЛК місцева влада виділяє понад 1 млн гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 589

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

Для працівників кременчуцької міської позаштатної постійної військово-лікарської комісії місцева влада виділяє понад 1 млн гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. 

Відомо, що гроші підуть на оплату праці з нарахуваннями за квітень-травень. Фінансування піде лікарні «Придніпровська». Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Станом на березень 2022 року, у склад ВЛК увійшло 6 медпрацівників лікарні «Придніпровська». Про це стало відомо з розпорядження міського голови Кременчука. 

Нагадаємо, станом на вересень 2023 року на території Полтавської області працювали 32 військово-лікарські комісії (ВЛК), які створили при комунальних закладах охорони здоров’я та підпорядковуються обласній ВЛК при Полтавському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

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Автор: Телеграф Джерело фото: gre4ka.info
Теги: ВЛК стабілізаційний фонд виконком
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