У Кременчуці розшукують 21-річного Власа Сергія

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 0

Тих, кому відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просять повідомити на 102

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 21-річного Власа Сергія, який 27 травня пішов з дому у Кременчуці й досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції.

Прикмети зниклого:

зріст 170 см;

середньої статури;

волосся темне, коротке;

темні очі.

На момент зникнення був одягнений у:

сині шорти;

футболку із малюнком дракона;

червону сорочку;

чорні черевики.

Тих, кому відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просять повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.