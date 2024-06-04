У Кременчуці розшукують 21-річного Власа Сергія

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 21-річного Власа Сергія, який 27 травня пішов з дому у Кременчуці й досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції.
Прикмети зниклого:
На момент зникнення був одягнений у:
Тих, кому відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просять повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
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