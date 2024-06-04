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Наркотики, які фасували у полтавському гаражі, збували по всій Україні

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 148

Підозрюють трьох жителів Полтави та мешканця Кропивницького

На Полтавщині правоохоронці викрили трьох полтавців та жителя Кропивницького за підозрою у скоєнні серйозних кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

Цим особам інкримінують незаконне придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

Крім того, двом полтавцям повідомили про підозру в організації та утриманні місць для незаконного вживання і виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із корисливих мотивів, групою осіб (ч. 2 ст. 317 КК України).

За даними слідства, чоловіки налагодили збут заборонених речовин по всій території України. Розфасовували наркотики у гаражі, який винаймали в Полтаві, і потім реалізовували товар зацікавленим особам через систему «закладок» та службу доставки.

Наразі встановлено 27 епізодів протиправної діяльності підозрюваних. Під час обшуків у гаражі, за місцями проживань та в автомобілях чоловіків правоохоронці вилучили понад кілограм PVP, понад 130 грамів метамфетаміну, понад 60 зіп-пакетиків із канабісом, електронні ваги та різноманітні ємності. Речові докази направлені на експертизи.

Досудове розслідування триває. На цей час за клопотанням слідчого та прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, оперативний супровід здійснює Полтавське Управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нагадаємо, що у квітні поліція Полтавщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрила трьох полтавців, які незаконно зберігали й продавали наркотики і зброю та набої до них.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики прокуратура Полтавщини
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