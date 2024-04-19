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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зброю, набої та наркотики вилучили правоохоронці у трьох полтавців

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 285

 

Судитимуть чоловіків за двома статтями, їм загрожує до десяти років ув'язнення

Поліція Полтавщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрила трьох полтавців, які незаконно зберігали й продавали наркотики і зброю та набої до них. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, під час обшуків у затриманих виявили понад десяток зіп-пакетів з канабісом, амфетаміном та метамфетаміном, пістолети, автомати та набої різного калібру, магазини з набоями до автомата Калашникова, танковий кулемет і кулеметну стрічку з набоями, а також ножі та частини механізмів й деталі до автоматичної зброї. Крім цього, як речові докази правоохоронці знайшли також чорнові записи, електронні ваги, понад 1300 зіп-пакетів для фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-карти та гроші.

— Усім фігурантам вручили підозри та обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави (для двох підозрюваних — 242 тисячі грн, для одного — 120 тисяч грн), — додає Євген Рогачов.

 

Судитимуть зловмисників за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (Зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї  бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за наркозлочини та від трьох до семи років ув’язнення за незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтава наркотики зброя поліція набої
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