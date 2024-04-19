Зброю, набої та наркотики вилучили правоохоронці у трьох полтавців

Поліція Полтавщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрила трьох полтавців, які незаконно зберігали й продавали наркотики і зброю та набої до них. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, під час обшуків у затриманих виявили понад десяток зіп-пакетів з канабісом, амфетаміном та метамфетаміном, пістолети, автомати та набої різного калібру, магазини з набоями до автомата Калашникова, танковий кулемет і кулеметну стрічку з набоями, а також ножі та частини механізмів й деталі до автоматичної зброї. Крім цього, як речові докази правоохоронці знайшли також чорнові записи, електронні ваги, понад 1300 зіп-пакетів для фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-карти та гроші.
Судитимуть зловмисників за двома статтями:
Підозрюваним загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за наркозлочини та від трьох до семи років ув’язнення за незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.
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