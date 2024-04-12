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Надзвичайні новини

У Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 330

Справу скерували до суду

У Кременчуці правоохоронці виявили склад з нелегальною підакцизною продукцією, орендований 29-річним підприємцем, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

 

Слідчі дії, проведені в грудні 2023 року, дозволили правоохоронцям вилучити значні запаси контрафактних товарів, включно з понад 32 тисячами пачок цигарок та більше ніж 2,5 тисячами літрів алкоголю без марок акцизного податку, на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Про це інформував заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

 

В ході обшуку правоохоронці знайшли та арештували велику кількість незаконно виготовленого алкоголю та цигарок. Мешканцю Кременчука вручили підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту цих продуктів.

Досудове розслідування за ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України завершено, і обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція за цією статтею включає штраф до 170 тисяч гривень з можливістю конфіскації та знищенням нелегальної продукції.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки затримало мешканку Кременчуцького району, яка організувала незаконне виготовлення та продаж тютюну

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тютюн алкоголь сигарети
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