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Надзвичайні новини

Кременчужанка випала з вікна багатоповерхівки й померла

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 18

Поліція розглядає версію умисного вбивства

12 квітня, близько 3.50, на вулиці Майора Борищака у Кременчуці жінка випала з вікна багатоповерхівки, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Про це поліціянтів сповістили місцеві мешканці. Внаслідок падіння жінка отримала смертельні травми.

Слідчі встановили, що загиблою є 47-річна мешканка цього ж будинку. За попередніми даними, вона випала з вікна між 4-м та 5-м поверхами.

Тіло потерпілої направили на судово-медичну експертизу для точного встановлення причин смерті. Слідство розглядає різні версії події, включно з можливістю умисного вбивства, що передбачено ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. Поліція працює над встановленням усіх обставин події.

Нагадаємо, що  7 квітня у Кременчуці в одній з багатоповерхівок на вулиці Миру жінка випала з 5-го поверху багатоповерхівки й загинула. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: випала з вікна смерть
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