У лікарні «Правобережна» встановлюють комплекти спеціальних медичних ліжок

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Їх передали як гуманітарну допомогу з Німеччини

Кременчук отримав гуманітарну допомогу від LUP-Kliniken з німецького міста Людвіґслуст для лікарень міста. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

До складу допомоги ввійшли комплекти спеціальних медичних ліжок, які вже встановлюються у лікарні «Правобережна». Це сучасні й дуже функціональні ліжка, які сприятимуть кращому лікуванню і швидшому одужанню пацієнтів.

Нагадаємо, що з 1 квітня змінились умови завезення гуманітарної допомоги. Відтепер декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою формується тільки онлайн, а дані в систему можуть вносити лише отримувачі допомоги.