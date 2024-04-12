Навчальні стрільби та знешкодження боєприпасів заплановані у чотирьох громадах Полтавщини

12 квітня на території Лубенської, Петрівсько-Роменської, Щербанівської та Сергіївської громад проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Також у Шишацькій громаді відбудеться знешкодження боєприпасу часів Другої світової війни.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» бачив, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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