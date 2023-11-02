Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 652

Єдине добровольче формування Кременчуччини має на озброєні хоч і трохи застарілі, але досить надійні кулемети радянських часів

Протягом двох днів цього тижня бійці єдиного добровольчого формування у Кременчуцькому районі — ДФТГ № 3 — проводили навчальні стрільби зі своєї штатної зброї. Зазначимо, що лише це добровольче формування, яке підпорядковане військовому командуванню та наразі виконує бойові завдання, має штатне озброєння та право регулярно проводити вогневу підготовку, щоб вдосконалювати майстерність у володінні зброєю.

Цього разу окрім звичайних автоматів АК-74 та кулеметів РПК, бійці навчалися стріляти з дещо застарілої, проте досить надійної зброї, відомої більшості лише по кінофільмам про Другу світову та Громадянську війни.

Це станковий кулемет Максима, розроблений британським зброярем ще у 1883 році, та модернізований в СРСР у 1930 році. Та кулемет РПД (ручний кулемет Дегтярьова), розроблений у 1944 році.

Саме з таких кулеметів навчалися стріляти кременчуцькі добровольці.

У середу на стрільбищі побували журналісти «Кременчуцького Телеграфа», які побачили настрій бійців та вислухали їхню оцінку раритетної зброї.

З цих кулеметів можна вражати як наземні, так і повітряні цілі

Перед початком навчальних стрільб на питання нашого видання відповів командир ДФТГ №3, підполковник у відставці Андрій Чуйко. Він зауважив, що попри те, що з моменту виробництва цієї зброї пройшло вже майже 80 років, вона дозволяє вести ефективний вогонь по наземним та повітряним цілям.

— Сьогодні ми стріляємо як більш-менш сучасної зброї, так і, можна сказати, раритетної. Це кулемет Максима та кулемет Дегтярьова. Ця зброя стара, але вона досить надійна й гарно виконує свої завдання як по землі, так і по повітряним цілям, — зауважив командир.

Андрій Чуйко розповів, що до ДФТГ № 3 приєдналося багато мотивованих патріотів, через що й довелося організовувати стрільби аж два дні поспіль. А нещодавно приєднався досвідчений військовий, який воював з російськими окупантами з 2014 року та був звільнений з лав ЗСУ два тижні тому.

Командир ДФТГ № 3 підполковник у запасі Андрій Чуйко

— Нам потрібні патріоти. Ми запрошуємо нових добровольців у наші ряди, але це мають бути люди, які не можуть з якихось причин виконувати військовий обов’язок у лавах ЗСУ — за віком чи станом здоров’я. І вони повинні мати рекомендації. Будь-кого до ДФТГ ми не приймаємо, — відповів командир на запитання щодо можливості приєднатися до ДФТГ.

Андрій Чуйко додав, що за час повномасштабної війни вже понад 60 добровольців зі складу ДФТГ, отримавши початковий військовий вишкіл, добровільно пішли на військову службу і наразі воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, піхоти, морської піхоти, танкових військ та артилерії ЗСУ, а також у лавах Національної гвардії України.

— Відгуки від їхніх командирів про рівень військової підготовки наших колишніх бійців тільки позитивні. Усі добровольці під час перебування у складі ДФТГ, отримують гарний військовий вишкіл. І не тільки по вогневій підготовці, — зауважив командир.

ДФТГ було створено не для патрулювання вулиць

Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву міського голови Віталія Малецького, висловлену на сесії Кременчуцької міської ради минулої п’ятниці щодо відмови від патрулювання вулиць добровольчими формуваннями, Андрій Чуйко зазначив, що це дозволить зосередитися на виконанні головних завдань. Він зауважив, що ДФТГ є формуванням Сил територіальної оборони ЗСУ, підпорядковано військовому командуванню та призначено для виконання бойових завдань, а не патрулювання вулиць.

Нагадаємо, що Віталій Малецький на сесії говорив про два добровольчих формування — ДФТГ № 3 та ГФ «Соколи Полтавщини».

— Патрулювання вулиць спільно з представниками поліції для нас не є основним завданням . Це другорядна, або, навіть, третьорядне завдання, яке ми виконуємо на прохання керівництва поліції Полтавської області. Якщо буде прийняте таке рішення, ми зможемо зосередитись на виконанні тих бойових завдань, які наразі виконуємо. Адже наше формування підпорядковується Командуванню сил територіальної оборони, — резюмував Андрій Чуйко.

Хто вони — добровольці ДФТГ

Тисячі кременчужан з перших днів війни захищають Україну, перебуваючи у лавах ЗСУ та інших збройних формувань. Але окрім військовослужбовців боронити країну та Кременчуччину готуються й добровольці ДФТГ. Вони вже зараз виконують низку бойових завдань за своїм призначенням.

Нагадаємо, що торік у Кременчуцькому районі патріотично налаштованими громадянами були створені 8 добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), з яких 5 — у Кременчуці. У листопаді 2022 року рішенням військового командування для вдосконалення управління у кожному районі залишили по одному базовому добровольчому формуванню.

На Кременчуччині ним стало ДФТГ № 3. Два з розформованих ДФТГ нашого району приєдналися до нього як окремі підрозділи. А деякі перереєструвалися у громадські формування з охорони громадського порядку, тобто стали допоміжними підрозділами Національної поліції без права носіння та використання зброї. Саме таким формуванням і є ГФ «Соколи Полтавщини».

Варто зазначити, що військове командування вирішило залишити у Кременчуцькому районі базовим саме ДФТГ № 3 через те, що у її складі було багато ветеранів війни в Афганістані та учасників АТО/ООС, тобто людей, які мали реальний бойовий досвід. Наразі, серед бійців формування є офіцери та сержанти запасу та у відставці ЗСУ, СБУ, Національної поліції та ДСНС. Є серед них й ті, хто брав участь у війні з російськими окупантами вже після повномасштабного вторгнення. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому виповнилося 68!

До речі, серед них є й ті, що мають статус інваліда внаслідок війни, а більшість непридатна до проходження військової служби за станом здоров’я, або ж за віком. Попри це, моральний дух добровольців дуже високий і вони готові будь-якої миті стати на оборону країни. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» заявив командир ДФТГ № 3 Андрій Чуйко.

Лікар ДФТГ, капітан у відставці В’ячеслав Шабалін

Його доповнив лікар ДФТГ, капітан медичної служби у відставці В’ячеслав Шабалін, який вступив до добровольчого формування 3 місяці тому. За його словами, з початку повномасштабної війни він працював у волонтерському центрі, а з часом вирішив, що може принести більшу користь своїми знаннями та досвідом, приєднавшись до ДФТГ.

— Усі бійці нашого ДФТГ дуже мотивовані, хоча багатьом з них вже виповнилося понад 60 років. Проте, вони активні, проявляють зацікавленість, діляться бойовим досвідом. А ті, у кого є якісь проблеми зі здоров’ям, намагаються це якось приховати… Та що там говорити — у багатьох бійців є проблеми зі здоров’ям, даються взнаки наслідки поранень, перенесених хвороб, але вони все одно готові захищати Україну, — розповів, лікар ДФТГ В’ячеслав Шабалін, якому виповнилося 63.

Стріляли з кулеметів Максима та РПД — а що це за зброя?

Перед проведенням навчальних стрільб добровольче формування вишукалося у строю для військового привітання з командиром та організації занять. Бійці зняли головні убори, згадавши «Хвилиною мовчання» пам’ять загиблих захисників України.

А потім приступили про навчальних стрільб. Звісно, що нашу увагу привернули раритетні радянські кулемети виробництва 1944-1945 років та їх бойові можливості.

Кулемет 1945 року випуску

Виявилося, що станковий кулемет системи Максима, розроблений наприкінці ХІХ століття та модернізований у 1910/1930 роках під 7,62 мм патрон, все ще залишається грізною зброєю. Адже його прицільна дальність стрільби — до 2000 метрів, а темп стрільби — до 600 п/хв (практична скорострільність — до 300 п/хв).

Ручний кулемет Дегтярьова (РПД) — не менш ефективна зброя. Його дальність прямого пострілу 7,62 мм патроном по грудній фігурі — до 365 м, а вогонь по повітряним цілям можна вести на дальність до 500 метрів. Бойова скорострільність — до 150 п/хв.

Про це нам розповів інструктор по вогневій підготовці ДФТГ № 3.

Чому вони приєдналися до ДФТГ?

Ми поспілкувалися з кількома добровольцями й головним питання було про те, чому вони вступили у ДФТГ та що їх спонукало на це?

Штаб-сержант у відставці Сергій Лисенко

— Я ще з 2015 року, коли починалася війна, приєднався до міської спілки «афганців» та добре знав цих людей. А 25 лютого 2022 року ми зібралися разом, щоб вирішити, як захищати нашу країну. Вирішили створити ДФТГ… У мне є два сини, і обидва зараз воюють у складі ЗСУ. Я теж хочу виконати свій обов’язок перед Батьківщиною, як чоловік і як захисник. Але мені вже 63 роки і тому до лав ЗСУ потрапити не можу через вік. Хоча, міг би виконувати в ЗСУ ті завдання, які мені під силу, наприклад, працювати водієм… Настрій у моїх побратимів бойовий і ми готові виконувати поставлені бойові завдання, — розповів штаб-сержант у відставці Сергій Лисенко.

Командир 2-го взводу ДФТГ Анатолій Гриценко

Ветеран війни в Афганістані та учасник АТО, командир 2-го взводу ДФТГ Анатолій Гриценко розповів про те, як за минулий рік змінився бойовий вишкіл його підлеглих.

— Завдяки наполегливості командування ДФТГ бойова підготовка добровольців значно підвищилася, ми багато чому навчилися… Сьогоднішній був прильот «Шахедів». І саме для протидії БПЛА ми зараз і готуємося… У моєму взводі наразі 18 добровольців. Їх середній вік — 62 роки. Я маю досвід військової служби — 4 місяці був в Афганістані та 1,5 року в АТО. Пройшов 4 перепідготовки. Воював у 2015-2016 роках у складі 79 десантно-штурмової бригади на Донецькому напрямку — це Мар’їнка та Красногорівка, — розповів ветеран з позивним «Бандера».

Ветеран війни, колишній начальник відділу бойової підготовки механізованої бригади «Дункан» ділиться бойовим досвідом

Про бойовий вишкіл добровольців висловився і колишній досвідчений військовослужбовець, а віднедавна доброволець ДФТГ з позивним «Дункан».

Він нещодавно повернувся з фронту, звільнившись з військової служби за станом здоров’я. Пройшовши посади командира роти та начальника відділу бойової й тактичної підготовки однієї з механізованих бригад ЗСУ, 64-річний ветеран розповів побратимам про особливості ведення бою у міській місцевості.

— Я два тижня тому був звільнений з військової служби за станом здоров’я після поранення і одразу після цього вступив в ДФТГ. Брав участь у бойових діях з невеликою перервою з 2014 року по 2023 рік. А приєднався до ДФТГ тому, що війна показала — територіальна оборона брала саму безпосередню участь у боях під час оборони Чернігівської, Київської та інших областях. І без добровольців тероборони нам було би дуже важко відбити наступ ворога, — розповів «Дункан».

На питання, як він може оцінити підготовку добровольців ДФТГ № 3, ветеран війни відповів, що «немає межі для вдосконалення своєї військової підготовки».

— Ми будемо завжди піднімати рівень своєї бойової підготовки, щоб він був на рівні військовослужбовців ЗСУ, — заявив «Дункан».





Доброволець ДФТГ, підполковник у запасі, заступник гендиректора КП «Благоустрій Кременчука» Юрій Мокієнко веде вогонь з Максима



