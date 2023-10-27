У Кременчуці можуть відмовитися від патрулювання вулиць добровольчими формуваннями

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 435

Бійців ДФТГ та «Соколи Полтавщини» залучають до патрулювання вулиць Кременчука - щомісячно вони «з'їдають» понад 300 тис. гривень

У деяких частинах Кременчука на сьогодні є проблеми з порушенням громадського порядку. Окрім поліції на вулицях міста за порядком слідкує добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) та громадське формування «Соколи Полтавщини».

Через те, що у Кременчуці залишається значна кількість скоєних порушень, на сьогоднішній сесії міської ради депутати порушили питання щодо роботи формування та організації і їх доцільність утримування містом загалом.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, на зарплати членів ДФТГ та ГО «Соколи Полтавщини» щомісячно з міського бюджету виділяють 360 тисяч гривень.

— Я не хочу їх ні в чому запідозрити, але результату ми, на жаль, поки (не бачимо — ред.). Ми вже пів року платимо зарплати, але результат публічно невідомий, — розповів Віталій Малецький.

Мер додав, що для поліпшення ситуації Кременчук може найняти за ці кошти приватну охорону, які «наведуть в місті порядок». Постало питання, чи потрібно поліції залучати ДФТГ та ГО «Соколи Полтавщини» до спільного патрулювання.

— Не буде їх, справимося і без них, — сказав начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

Додамо, що від 6 жовтня у Кременчуці посилили патрулювання на вулицях міста.

У результаті мер Віталій Малецький попрохав керівника поліції надати звіт про кількість злочинів, які були розкриті, попереджені або припинені за сприяння патрулів від добровольчого формування.

Що відомо про ДФТГ та громадське формування «Соколи Полтавщини»?

ДФТГ №3 наразі єдине добровольче формування, підпорядковане військовому командуванню, на території Кременчуцького району. У Полтавській області залишилося два ДФТГ — в обласному центрі та у Кременчуці.

Формуванням «Соколи Полтавщини» керує депутат міської ради Денис Терещенко. Допомога організації надається на підставі міської програми «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».

Навесні цього року на у Кременчуці планували виділити 585 700 грн на фінансування потреб «Соколів Полтавщини».

Читайте також: