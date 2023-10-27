У Кременчуці можуть відмовитися від патрулювання вулиць добровольчими формуваннями

Бійців ДФТГ та «Соколи Полтавщини» залучають до патрулювання вулиць Кременчука - щомісячно вони «з'їдають» понад 300 тис. гривень
У деяких частинах Кременчука на сьогодні є проблеми з порушенням громадського порядку. Окрім поліції на вулицях міста за порядком слідкує добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) та громадське формування «Соколи Полтавщини».
Через те, що у Кременчуці залишається значна кількість скоєних порушень, на сьогоднішній сесії міської ради депутати порушили питання щодо роботи формування та організації і їх доцільність утримування містом загалом.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, на зарплати членів ДФТГ та ГО «Соколи Полтавщини» щомісячно з міського бюджету виділяють 360 тисяч гривень.
Мер додав, що для поліпшення ситуації Кременчук може найняти за ці кошти приватну охорону, які «наведуть в місті порядок». Постало питання, чи потрібно поліції залучати ДФТГ та ГО «Соколи Полтавщини» до спільного патрулювання.
Додамо, що від 6 жовтня у Кременчуці посилили патрулювання на вулицях міста.
У результаті мер Віталій Малецький попрохав керівника поліції надати звіт про кількість злочинів, які були розкриті, попереджені або припинені за сприяння патрулів від добровольчого формування.
ДФТГ №3 наразі єдине добровольче формування, підпорядковане військовому командуванню, на території Кременчуцького району. У Полтавській області залишилося два ДФТГ — в обласному центрі та у Кременчуці.
Формуванням «Соколи Полтавщини» керує депутат міської ради Денис Терещенко. Допомога організації надається на підставі міської програми «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».
Навесні цього року на у Кременчуці планували виділити 585 700 грн на фінансування потреб «Соколів Полтавщини».
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.