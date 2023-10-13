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Бійцям громадського формування «Соколи Полтавщини» з бюджету Кременчука виділять 99 тисяч грн

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 162

Кошти для учасників громадського формування виділяється постійно в якості безповоротної фінансової допомоги

Учора, 12 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ухвалили рішення щодо виділення 99 405 грн для надання безповоротної фінансової допомоги учасникам громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини». Сьогодні, 13 жовтня, депутати затвердили це рішення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Для надання цієї допомоги використовують кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Допомога з міського бюджету ГФ УК «Соколи Полтавщини», яким керує депутат міської ради Денис Терещенко, надається на підставі міської програми «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік». Цю програму в новій редакції депутати Кременчуцької міської ради затвердили 28 квітня.

Така допомога учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини» надавалася вже кілька разів, адже 28 квітня Кременчуцька міська рада затвердила у новій редакції міську програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік». Зміни у програмі стосувалися лише включення до неї фінансування потреб ГФ УК «Соколи Полтавщини», на що планувалося виділити 585 700 грн, збільшивши загальне фінансування всієї програми.

У той же день, 28 квітня, Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконкому про виділення 77 700 грн для надання безповоротної фінансової допомоги учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини».

Таке ж рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 19 травня. Тоді учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини» зі Стабілізаційного фонду виділили 48 900 грн.

А 18 серпня для надання їм безповоротної фінансової допомоги з міського бюджету виділили 98 982 грн.

Поліція Кременчука посилила патрулювання на вулицях


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцька міська рада виконком стабфонд громадська організація міський бюджет
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