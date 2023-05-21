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З міського бюджету Кременчука нададуть допомогу добровольцям ДФТГ та ГФ «Соколи Полтавщини»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 262

 

Для надання безповоротної фінансової допомоги з бюджету громади виділено понад 246 тисяч грн

На позачерговій ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення міськвиконкому, яким виділені кошти для надання безповоротної фінансової допомоги бійцям Кременчуцького Добровольчого куреня (ДФТГ №3) та учасникам Громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини».

На ці потреби зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділено 246600 грн. З них добровольці Кременчуцького Добровольчого куреня (ДФТГ №3) отримають 197700 грн та учасники ГФ «Соколи Полтавщини» - 48900 грн.

Нагадаємо, що Громадському формуванню українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини», яким керує депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко, планується виділити з міського бюджету 585 тисяч гривень. Для цього на засіданні сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося 28 квітня, затвердили міську програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік» у новій редакції.

Тоді ж, на сесії міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 290 тисяч гривень на надання фінансової допомоги бійцям Кременчуцького добровольчого куреня (базове ДФТГ №3) та учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини». З цієї суми члени ГФ УК «Соколи Полтавщини» отримали 77 700 грн.

Бійцям Кременчуцького Добровольчого куреня нададуть фінансову допомогу та придбають біноклі 
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада допомога добровольці добровольче формування ДФТГ
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