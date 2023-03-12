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Бійцям Кременчуцького Добровольчого куреня нададуть фінансову допомогу та придбають біноклі

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 371

 

На потреби добровольців виділені харчові продукти з продовольчого резерву міської громади

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня, депутати затвердили 4 рішення міськвиконкому, яким виділені кошти та матеріальні цінності на потреби ДФТГ №3 - Кременчуцького Добровольчого куреня.

Із Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділено понад 148 тисяч грн для надання безповоротної фінансової допомоги бійцям Кременчуцького Добровольчого куреня та понад 23 тисячі грн – на закупівлю біноклів та канцелярських товарів.

Окрім того, для забезпечення харчування добровольців, які беруть участь у виконанні завдань по забезпеченню оборони України, міськвиконком виділив харчові продукти з продовольчого резерву Кременчуцької міської територіальної громади.

З відповідним зверненням щодо потреби Кременчуцького Добровольчого куреня до міськвиконкому звернувся його командир.

Зауважимо, Кременчуцький Добровольчий курень (базове формування №3 територіальної громади Кременчуцької міської ради) – це нова назва ДФТГ №3. Про єдине добровольче формування Кременчуцької територіальної громади та про патріотів, які в ньому наше об’єдналися, наше видання писало багато разів.

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Автор: Віктор Крук Фото: Артем Коваленко
Теги: ДФТГ Кременчуцька міська рада виконком добровольці допомога військовим
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