Кременчуцька РВА: добровольчі формування на Полтавщині реорганізуються в районні ДФТГ

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 52

На Полтавщині проводиться реорганізація системи управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). З 72 ДФТГ, що були створені в області з початку повномасштабної війни, залишиться 4 – по одному в кожному районі області. Тобто, ДФТГ усіх територіальних громад мають об’єднатися в одне районне добровольче формування з єдиним командуванням.

Про це журналістам розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, таке рішення прийняло військове керівництво країни.

— Таке реформування ДФТГ проводиться по всій країні… Наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри звільнено усіх командирів ДФТГ за виключенням одного, який і буде командувати районним добровольчим формуванням… Військове керівництво прийняло рішення залишити самих мотивованих, самих відданих та створити єдине керівництво. Цей командир добровольчого формування буде, як і раніше, підпорядкований командиру батальйону територіальної оборони. Ті командири ДФТГ, які наразі звільнені, можливо будуть задіяні в структурі єдиного районного ДФТГ, як командири підрозділів. Звісно, якщо ними буде виявлено таке бажання. Усі добровольці можуть залишитися у складі своїх формувань, які тепер будуть переформовані у підрозділи… Хто з них виявить бажання продовжити службу — будуть залишені. Остаточне рішення прийматиме командир ДФТГ, — пояснив Олег Лєднік.

Варто зауважити, що командиром єдиного добровольчого формування Кременчуцького району призначений командир ДФТГ №3 Андрій Чуйко. У Кременчуцькому районі цього року було створено 8 ДФТГ: 5 — у Кременчуці, та по одному у Горішніх Плавнях, Семенівці та Кам’яних Потоках.

Олег Лєднік висловив свою думку щодо того, чому було ухвалено рішення щодо реорганізації системи управління ДФТГ.

— ДФТГ об’єднують патріотично налаштованих людей і не мають бути політизовані. Коли на різних рівнях побачили, що деякі ДФТГ стали схожі на політичні формування, було прийнято рішення їх структурувати. В них мають залишитися люди, які патріотично налаштовані та які добровільно виявили бажання стати частиною військової складової країни, — додав очільник району.

За його словами, в залежності від того, скільки добровольців залишиться у складі єдиного ДФТГ та його підрозділів по громадах району, буде вирішуватись питання їх забезпечення зимовою формою, зброєю та іншими видами забезпечення.

Олег Лєднік також зауважив, що поки лише один зі звільнених командирів ДФТГ заявив про розформування свого підрозділу. Хоча остаточне рішення буде приймати кожен доброволець особисто. Усі вони зможуть продовжити службу у добровольчому формуванні, адже змінюється лише їх підпорядкованість.

Сьогодні вранці під час апаратної наради начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін також торкнувся теми реорганізації системи управління ДФТГ в області.

— Минулого тижня ми отримали наказ про скорочення кількості ДФТГ з 72-х до 4-х - за районним принципом. Головна ідея — якісніше керування ними. ДФТГ підпорядковані батальйонам тероборони. Генштаб цю реорганізацію бачить таким чином, що існуючі ДФТГ перетворюються у підрозділи. Наприклад, у Кременчуцькому районі є єдина ДФТГ, а її відокремлені підрозділи залишаються в інших громадах — у Горішніх Плавнях, Семенівці тощо. Тобто, їх не розформують, а на їх базі створюються роти чи взводи. На минулому тижні у нас була нарада з цього питання. Цього тижня голови громад у взаємодії з РВА та командирами батальйонів тероборони відпрацюють питання щодо взаємодії та забезпечення добровольців, — зазначив Дмитро Лунін.

А надвечір він написав з цього приводу у своєму Телеграм-каналі.

— В Україні відбувається реформування ДФТГ для ефективного управління Силами оборони. Застосовується районний принцип: на один район — одне добровольче формування територіальних громад. Тож 72 ДФТГ в області об’єднаються в чотири. Водночас вони не розформовуються, а стають відокремленими підрозділами. З цього питання проводили нараду з командувачем ОТУ «Суми» генерал-майором Олександром Нестеренком, із керівництвом нашої 116-ї бригади ТрО. Цього тижня начальники РВА мають провести наради з головами громад щодо взаємодії з командирами ДФТГ щодо подальшого існування, взаємодії, фінансування та інших питань, — роз'яснив очільник області.

Редакція зв’язалася з командиром ДФТГ №3 Андрієм Чуйко, якій призначений командиром єдиного добровольчого формування Кременчуцького району, та запитала про те, як проходить реорганізація.

— Тривають перемовини. Сьогодні були зустрічі з деякими колишніми командирами ДФТГ, які свого часу зуміли об’єднати людей. З двома з них вже попередньо домовились про наміри їх формувань у повному складі вступити до єдиного районного ДФТГ в якості підрозділів. Я закликаю усіх патріотично налаштованих громадян та запрошую усіх бажаючих добровольців з розформованих ДФТГ вступати до лав єдиного добровольчого формування Кременчуцького району. Воно створене для більш ефективного вирішення завдань по захисту та обороні нашого району, — зазначив Андрій Чуйко.