У Кременчуцькому районі створено 8 добровольчих формувань територіальних громад

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Командувач Силами територіальної оборони ЗСУ призначив командирів 9-ти ДФТГ, однак один із них пішов на військову службу в ЗСУ

Станом на 21 жовтня у Кременчуцькому районі офіційно створено і проходять військовий вишкіл 8 добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

З них 5 ДФТГ створені у Кременчуці та по одній у Горішньоплавнівській, Семенівській і Кам’янопотоківській територіальних громадах.

Взагалі то Командувач Силами територіальної оборони ЗСУ своїми наказами призначив дев’ятьох командирів ДФТГ на Кременчуччині, однак один з них пішов на військову службу по мобілізації до лав Збройних Сил України. Тому у районі залишилось 8 ДФТГ.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він назвав прізвища командирів ДФТГ, які набрали та продовжують набирати добровольців до своїх формувань та готувати їх до захисту України:

Ігор Матяш (Кременчук);

Андрій Чуйко (Кременчук);

Григорій Маклаков (Кременчук);

Віктор Лінов (Кременчук);

Денис Терещенко (Кременчук);

Олександр Чуприна (Горішні Плавні);

Владислав Солод (Семенівка);

Олег Сазонов (Кам’яні Потоки).

— Останнім часом нових командирів ДФТГ не призначали. До розбору завалів після вибуху ракети у Чечелеве залучались добровольці ДФТГ Кам’янопотоківської територіальної громади. Добровольці з інших ДФТГ наразі проходять військовий вишкіл і до виконання інших завдань поки не залучалися, — пояснив Олег Лєднік.

Зазначимо, що бійці добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) проходять службу на добровольчих засадах у вільний від основної роботи час і за це не отримують кошти від держави. Їх забезпеченням займаються територіальні громади. 14 жовтня Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо встановлення механізму виплат грошової винагороди добровольцям ДФТГ, які залучаються до виконання бойових завдань. Сума такої допомоги становить 225 грн на добу.

Нагадаємо, 17-го вересня в селі Кам’яні Потоки урочисто прийняли присягу добровольці ДФТГ «Правобережжя №1» - це перше добровольче формування сільської територіальної громади у районі.