Поліція подякувала мешканці Кременчука, яка допомогла правоохоронцям затримати крадія

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24-річна дівчина побачивши злодія не розгубилася, повідомила поліцію і до її приїзду утримувала злодія

Подяку від начальника Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини Олександра Холондовича отримала жителька Кременчука Анастасія, яка допомогла правоохоронцям затримати крадія. Дівчині подякували за небайдужість, відважний вчинок та допомогу поліції у затриманні злодія.

24-річна мешканка Кременчука стала свідком крадіжки дитячого самоката з під’їзду багатоповерхівки. Дівчина не розгубилася та швидко повідомила поліцію, а до приїзду правоохоронців заблокувала крадія.

Правопорушником виявився 23-річний житель Кременчука, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (Крадіжка вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні понад 10 кримінальних правопорушень.