23 жовтня кременчужани дізнаються, як зупиняти кров

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23 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги. Захід проводить Роман Бутрімов волонтер та інструктор 44 навчального центру, який навчає як надавати домедичну допомогу цивільному населенню, а також тактичну медицину для ЗСУ та ТрО.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2-2,5 години.

Тема: Зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

тиснуча пов‘язка;

імпровізований джгут;

джгут Есмарха;

турнікет по типу САТ;

тампонування рани.

— Тренінг волонтерський. Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам, — розповів Роман Бутрімов.

Буде теоретична та практична частини.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка