23 жовтня кременчужани дізнаються, як зупиняти кров

23 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги. Захід проводить Роман Бутрімов волонтер та інструктор 44 навчального центру, який навчає як надавати домедичну допомогу цивільному населенню, а також тактичну медицину для ЗСУ та ТрО.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2-2,5 години.
Тема: Зупинка кровотеч
Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.
Буде теоретична та практична частини.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка
— Обов’язково взяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Обов'язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85 Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу. Бer про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, — додав волонтер Роман Бутрімов.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер