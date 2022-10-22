Погода на вихідні: похмуро та дощі

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 131

Вихідними кременчужанам прогнозують справжню осінню погоду. Похмуро, сиро та дощі. За даними сайтів прогнозу погоди в суботу, 22 жовтня, вдень очікується максимально 10-12 градусів тепла, похмуро, легкий вітер, без дощу.

Наступного дня, 23 жовтня, — ті самі градуси, проте цілий день йтиме дощ. Вдень синоптики прогнозують інтенсивні опади, до вечора вони мають послабшати.





