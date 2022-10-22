Кременчук закупив техніку для ліквідації аварій на мережах

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 476

Також придбано аварійну майстерню та дизельні генератори

Кременчук закупив для бригад ремонтників нову техніку та обладнання для ліквідації аварій на мережах, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Також нещодавно комунальники Кременчука отримали новий сучасний екскаватор, аварійну майстерню, трактор з навісним обладнанням, зварювальний агрегат, дизельні генератори та іншу необхідну техніку. Малецький зазначив, що фахівці вже освоїли нове обладнання.

Скільки коштувала техніка та де її закуповували, міський голова не уточнив.