Кременчук закупив техніку для ліквідації аварій на мережах

Кременчук закупив для бригад ремонтників нову техніку та обладнання для ліквідації аварій на мережах, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Також нещодавно комунальники Кременчука отримали новий сучасний екскаватор, аварійну майстерню, трактор з навісним обладнанням, зварювальний агрегат, дизельні генератори та іншу необхідну техніку. Малецький зазначив, що фахівці вже освоїли нове обладнання.
Скільки коштувала техніка та де її закуповували, міський голова не уточнив.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер