У Кам’яних Потоках на Кременчуччині добровольці ДФТГ присягнули на вірність Україні

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У суботу, 17 вересня, в селі Кам’яні Потоки урочисто приймали присягу добровольці ДФТГ «Правобережжя №1». Варто зазначити, що це перше добровольче формування сільської територіальної громади у районі. До цього ДФТГ створювалися лише у містах – у Кременчуці та в Горішніх Плавнях.

На урочистий захід добровольці вишукувалися зі зброєю в руках біля сільського будинку культури. На церемонію прийняття Військової присяги прийшли їх рідні, мешканці села, керівники Кременчуцької районної військової адміністрації та районної ради, представники батальйону територіальної оборони та районного Центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату).

Відкриваючи захід, голова Кам’янопотоківської сільської територіальної громади Анна Самойлюк розповіла, як створювалося ДФТГ «Правобережжя №1» та подякувала тим чоловікам, які вступили до цього добровольчого формування.

- Добровольче формування нашої територіальної громади «Правобережжя №1» офіційно створено Міністерством оборони України наказом №291 від 15 липня 2022 року на підставі подання командира військової частини А7311 та протоколу зборів ініціативної групи. Командиром добровольчого формування призначений Олег Юрійович Сазонов. Сьогодні добровольці присягають на вірність України! Тож, вони виконуватимуть завдання територіальної оборони нашої громади та присягнуть ніколи не зрадити українському народові, — сказала Анна Самойлюк.

Добровольців привітав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Із 24 лютого ми вимушені захищати не лише суверенітет України, а й свою свободу. Ми є частиною великої нації. Я щиро вдячний кожному, хто прийняв рішення і вступив добровільно у ДФТГ. Це приклад великої свідомості, надійності, приклад великої віри у нашу перемогу… Ми висловлюємо подяку й тим людям, які тримають економічний фронт, працюють в тилу, створюють і зберігають робочі місця. Ми це робимо разом задля спільної мети – перемоги над ворогом, — звернувся він до добровольців, додавши побажання залишитись живими.

Після складання присяги, яку зачитав командир ДФТГ Олег Сазонов, кожен доброволець зі зброєю в руках скріпив її особистим підписом.

Після завершення урочистостей командиру добровольчого формування передав прапор, виготовлений Волонтерським штабом оборони Кременчука, його керівник Олег Биков. На прапорі зображений шеврон ДФТГ «Правобережжя №1».

Олег Сазонов розповів журналістам, що створення добровольчого формування почалося із перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Вже 25 лютого на території громади зібралася ініціативна група.

- ДФТГ у Кам’яних Потоках створено. І ми не віддамо нікому ані метра нашої землі, захистимо наші домівки, наших дітей. Готуємося щодня. Проводимо заняття по тактичній і медичній підготовці, щоб за потреби гідно зустріти ворога. Вік наших бійців – від 18 до 50-60 років. Є й старші. Усі добровольці, які в такий важкий для країни час вирішили не відсиджуватись вдома, а брати посильну участь та захищати Україну… Ми зробили це, за нами люди, громада, це об’єднання об'єднує людей. Хто хоче завадити – нічого не вийде, — заявив Олег Сазонов.

Він розповів, що усі добровольці розуміють, що в будь-який час можуть піти на передову. Тому старанно готуються до цього. Заняття допомагають проводити військовослужбовці батальйону тероборони, хлопці, які приїжджають з фронту відпочити на 2-3 дні. З новачками заняття проводить командний склад ДФТГ.

Наразі добровольці усім забезпечені, мають форму, взуття. І все це завдяки небайдужим людям, які допомогли. Адже забезпечення ДФТГ – то справа громади.

- Є і фермери, і заводи, які допомагали. Усі об’єднуються, щоб допомогти – такий час, що маємо усі об’єднуватися. Нам допомагала обласна військова адміністрація. З перших днів допомагала районна військова адміністрація… Забезпечені усім. Звісно, хочеться більшого — скоро зима, потрібно вже думати про зимову форму. Люди приходять щодня, пишуть заяви, укладають контракти. Багато, хто був з нами у перші дні, а тепер у лавах ЗСУ воюють на передовій. Ми підтримуємо з ними зв'язок, допомагаємо, — додав командир ДФТГ.

Олег Сазонов відповів на питання журналістів щодо певних звинувачень на його адресу, що лунали з боку народного депутата Олексія Мовчана (стосовно перебування у партії ОПЗЖ та підробок документів).

- У кожній політичній силі є різні люди. Я ніколи не був проросійським, а завжди був зі своїм народом, з Україною. І ніяка політична сила мене не може переконати в іншому, зламати, ніяка партія… Вважаю, що сьогодні немає сенсу щось ділити чи з’ясовувати — ми повинні бути разом. У нас ворог один. Зараз займатися політикою – це неправильно… У нас у ДФТГ немає ніякої політики і її не повинно бути, бо ми усі об’єдналися. От переможемо ворога, закінчиться війна, тоді хто схоче буде займатися політикою. Тому порада для тих, хто зараз хоче займатися політикою – записуйтесь добровольцем, беріть у руки автомат та готуйтесь до бою. А щодо нібито неправильно оформлених документів – я підпис ставив лише один, коли мене громада обрала командиром. Я підписався, що на це згоден. А оформлення документів, їх відправка, та усе інше — то вже не моя справа… Оформлювала військова частина та відправляла їх на Київ. Перед тим, як мене призначили, я проходив усі перевірки: поліграф, СБУ, поліція, наркодиспансер, психдиспансер. Усі, які повинен проходити командир ДФТГ. Я усе пройшов і жодних зауважень до мене не було, — заявив Олег Сазонов.

Журналістам вдалося поговорити з наймолодшим добровольцем, що склав присягу – 18-річним Іваном Проценком. Він кременчужанин, живе на Раківці, навчається в Полтавському юридичному інституті при університеті імені Ярослава Мудрого.

- Я пішов захищати Україну. Батькам сказав одразу, вони моє рішення підтримали. Навчаюсь в інституті у перервах між навчанням військовій справі, — розповів Іван та додав, що має плани закінчити військову кафедру і можливо пов’яже своє життя з армією.

До речі, найстаршому добровольцю ДФТГ Правобережжя №1» депутату Полтавської обласної ради Олександру Алексюку нещодавно виповнилося 69 років! Отже, добровольці у Кам’яних Потоках віком від 18 до 69. І усі є єдиною командою з єдиною метою – захистити Кременчуччину та перемогти ворога!

Про важливість об’єднання справжніх патріотів України в добровольчі формування територіальних громад журналістам розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

- Створено одну із найдієвіших ДФТГ. Добровольчі формування – це основа системи національного спротиву. Добровольці проходять військовий вишкіл і в будь-який момент готові виступити на захист України. Це потужний резерв ЗСУ – люди проходять навчання і можуть у будь-який момент зайняти місце військових. Створення цього ДФТГ відбулося завдяки допомозі громади, Олега Сазонова, який це ініціював, начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, — зазначив Дмитро Колотієвський.

Варто зазначити, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) – це воєнізовані підрозділи, сформовані добровольцями за правилами, встановленими законом, які проживають на території певної громади для виконання завдань територіальної оборони. Вони не є частиною ЗСУ, хоча їх часто плутають з військами територіальної оборони ЗСУ в оперативному підпорядкуванні яких вони знаходяться. Забезпечення ДФТГ цілком покладається на територіальні громади та волонтерів. ЗСУ забезпечують ДФТГ лише зброєю та боєприпасами.