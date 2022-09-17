У Кам’яних Потоках на Кременчуччині добровольці ДФТГ присягнули на вірність Україні

Добровольче формування «Правобережжя №1» стало повноціннім військовим підрозділом командування територіальної оборони району
У суботу, 17 вересня, в селі Кам’яні Потоки урочисто приймали присягу добровольці ДФТГ «Правобережжя №1». Варто зазначити, що це перше добровольче формування сільської територіальної громади у районі. До цього ДФТГ створювалися лише у містах – у Кременчуці та в Горішніх Плавнях.
На урочистий захід добровольці вишукувалися зі зброєю в руках біля сільського будинку культури. На церемонію прийняття Військової присяги прийшли їх рідні, мешканці села, керівники Кременчуцької районної військової адміністрації та районної ради, представники батальйону територіальної оборони та районного Центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату).
Відкриваючи захід, голова Кам’янопотоківської сільської територіальної громади Анна Самойлюк розповіла, як створювалося ДФТГ «Правобережжя №1» та подякувала тим чоловікам, які вступили до цього добровольчого формування.
Добровольців привітав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Після складання присяги, яку зачитав командир ДФТГ Олег Сазонов, кожен доброволець зі зброєю в руках скріпив її особистим підписом.
Після завершення урочистостей командиру добровольчого формування передав прапор, виготовлений Волонтерським штабом оборони Кременчука, його керівник Олег Биков. На прапорі зображений шеврон ДФТГ «Правобережжя №1».
Олег Сазонов розповів журналістам, що створення добровольчого формування почалося із перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Вже 25 лютого на території громади зібралася ініціативна група.
- ДФТГ у Кам’яних Потоках створено. І ми не віддамо нікому ані метра нашої землі, захистимо наші домівки, наших дітей. Готуємося щодня. Проводимо заняття по тактичній і медичній підготовці, щоб за потреби гідно зустріти ворога. Вік наших бійців – від 18 до 50-60 років. Є й старші. Усі добровольці, які в такий важкий для країни час вирішили не відсиджуватись вдома, а брати посильну участь та захищати Україну…
Ми зробили це, за нами люди, громада, це об’єднання об'єднує людей. Хто хоче завадити – нічого не вийде, — заявив Олег Сазонов.
Він розповів, що усі добровольці розуміють, що в будь-який час можуть піти на передову. Тому старанно готуються до цього. Заняття допомагають проводити військовослужбовці батальйону тероборони, хлопці, які приїжджають з фронту відпочити на 2-3 дні. З новачками заняття проводить командний склад ДФТГ.
Наразі добровольці усім забезпечені, мають форму, взуття. І все це завдяки небайдужим людям, які допомогли. Адже забезпечення ДФТГ – то справа громади.
Олег Сазонов відповів на питання журналістів щодо певних звинувачень на його адресу, що лунали з боку народного депутата Олексія Мовчана (стосовно перебування у партії ОПЗЖ та підробок документів).
- У кожній політичній силі є різні люди. Я ніколи не був проросійським, а завжди був зі своїм народом, з Україною. І ніяка політична сила мене не може переконати в іншому, зламати, ніяка партія… Вважаю, що сьогодні немає сенсу щось ділити чи з’ясовувати — ми повинні бути разом. У нас ворог один.
Зараз займатися політикою – це неправильно…
У нас у ДФТГ немає ніякої політики і її не повинно бути, бо ми усі об’єдналися. От переможемо ворога, закінчиться війна, тоді хто схоче буде займатися політикою. Тому порада для тих, хто зараз хоче займатися політикою – записуйтесь добровольцем, беріть у руки автомат та готуйтесь до бою.
А щодо нібито неправильно оформлених документів – я підпис ставив лише один, коли мене громада обрала командиром. Я підписався, що на це згоден. А оформлення документів, їх відправка, та усе інше — то вже не моя справа… Оформлювала військова частина та відправляла їх на Київ. Перед тим, як мене призначили, я проходив усі перевірки: поліграф, СБУ, поліція, наркодиспансер, психдиспансер. Усі, які повинен проходити командир ДФТГ. Я усе пройшов і жодних зауважень до мене не було, — заявив Олег Сазонов.
Журналістам вдалося поговорити з наймолодшим добровольцем, що склав присягу – 18-річним Іваном Проценком. Він кременчужанин, живе на Раківці, навчається в Полтавському юридичному інституті при університеті імені Ярослава Мудрого.
До речі, найстаршому добровольцю ДФТГ Правобережжя №1» депутату Полтавської обласної ради Олександру Алексюку нещодавно виповнилося 69 років! Отже, добровольці у Кам’яних Потоках віком від 18 до 69. І усі є єдиною командою з єдиною метою – захистити Кременчуччину та перемогти ворога!
Про важливість об’єднання справжніх патріотів України в добровольчі формування територіальних громад журналістам розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
Варто зазначити, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) – це воєнізовані підрозділи, сформовані добровольцями за правилами, встановленими законом, які проживають на території певної громади для виконання завдань територіальної оборони. Вони не є частиною ЗСУ, хоча їх часто плутають з військами територіальної оборони ЗСУ в оперативному підпорядкуванні яких вони знаходяться. Забезпечення ДФТГ цілком покладається на територіальні громади та волонтерів. ЗСУ забезпечують ДФТГ лише зброєю та боєприпасами.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер