У Кременчуці розігрують шашки «Вірю у ЗСУ» з бойових гільз

Волонтер з Кременчука Віталій Смірнов влаштував аукціон для підтримки Збройних сил України. Він виставив лот — шашки «Вірю у ЗСУ» з бойових гільз. Зібрані кошти підуть на придбання теплих речей українським воїнам. Аукціон проходить на сторінці Віталія Смірнова.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер