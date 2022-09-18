У Кременчуці розігрують шашки «Вірю у ЗСУ» з бойових гільз

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Волонтер з Кременчука Віталій Смірнов влаштував аукціон для підтримки Збройних сил України. Він виставив лот — шашки «Вірю у ЗСУ» з бойових гільз. Зібрані кошти підуть на придбання теплих речей українським воїнам. Аукціон проходить на сторінці Віталія Смірнова.

— Шашки виконані з бойових гільз калібру 12.7 мм крупнокаліберного кулемета «Browning». Розмір дошки 30х30, розмір шашки - 2 см. Початкова ціна 2000 грн, а крок - 100 грн. Кошти від продажу набору підуть на купівлю теплих речей нашим воїнам, а вони — забезпечать нас заготовками для наступних виробів, — йдеться у повідомленні.