На Полтавщині проводиться реформування ДФТГ: із 72 в області залишиться 4 — по одному на район

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 632

На Полтавщині проводиться реорганізація системи керування добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). З 72-х, що були створені з початку повномасштабної війни, залишається 4 ДФТГ — за кількістю районів у області.

Про це під час онлайн-брифінгу журналістам розповів начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, таке рішення прийняло Міністерство оборони України. Відповідний наказ Полтавська ОВА отримала на цьому тижні.

— У ньому передбачається реформування ДФТГ. У кожному районі є батальйон територіальної оборони, якому наразі підпорядковуються усі ДФТГ. Для більшої керованості залишається одне ДФТГ у районі, а в територіальних громадах будуть їх підрозділи. Наприклад, у Кременчуці — головне ДФТГ, а у Горішніх Плавнях та Семенівці — десь рота, десь взвод цього ДФТГ. По такому принципу Міноборони реформує побудувати систему управління ДФТГ, — пояснив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі після початку широкомасштабної війни було створено 8 ДФТГ — 5 у Кременчуцькій територіальній громаді та по одній — у Горішньоплавнівській, Семенівській і Кам’янопотоківській.

Дмитро Лунін зазначив, що завтра планує провести зустріч керівників районних військових адміністрацій з командиром 116-ї бригади територіальної оборони, якому підпорядковані районні батальйони територіальної оборони, «щоб узгодити усі питання щодо фінансової підтримки ДФТГ територіальними громадами».

— Працюємо над цим питанням. Міноборони організовує усі ці процеси. Я не бачу тут якоїсь зради… Саме головне, щоб ті люди, які навчені, і які обороняють громади, залишились… Залишається питання фінансування. Багато громад наразі мають ДФТГ, але їх не фінансують. ДФТГ працюють на патріотизмі. Треба це у наступному році змінювати й будемо над цим працювати, — зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, що усі добровольці зможуть продовжити службу у своїх добровольчих формуваннях — змінюється лише їх підпорядкованість та система управління.