На Полтавщині проводиться реформування ДФТГ: із 72 в області залишиться 4 — по одному на район

Усі добровольці зможуть продовжити службу у добровольчих формуваннях — змінюється лише підпорядкованість
На Полтавщині проводиться реорганізація системи керування добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). З 72-х, що були створені з початку повномасштабної війни, залишається 4 ДФТГ — за кількістю районів у області.
Про це під час онлайн-брифінгу журналістам розповів начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, таке рішення прийняло Міністерство оборони України. Відповідний наказ Полтавська ОВА отримала на цьому тижні.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі після початку широкомасштабної війни було створено 8 ДФТГ — 5 у Кременчуцькій територіальній громаді та по одній — у Горішньоплавнівській, Семенівській і Кам’янопотоківській.
Дмитро Лунін зазначив, що завтра планує провести зустріч керівників районних військових адміністрацій з командиром 116-ї бригади територіальної оборони, якому підпорядковані районні батальйони територіальної оборони, «щоб узгодити усі питання щодо фінансової підтримки ДФТГ територіальними громадами».
Він додав, що усі добровольці зможуть продовжити службу у своїх добровольчих формуваннях — змінюється лише їх підпорядкованість та система управління.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер