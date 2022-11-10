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Кременчук, Полтавщина

Аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 185

 

Засоби для тимчасового зберігання врожаю місткістю по 200 т для 113 аграріїв області

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України у межах першого етапу розподілу засобів для тимчасового зберігання (рукавів) роздадуть аграріям Полтавщини 1 731 зерновий рукав місткістю по 200 т.

 

Як повідомили у Полтавської обласної військової адміністрації, учасниками цієї програми є 113 сільськогосподарських підприємств області, які зареєструвались для участі через Державний аграрний реєстр (ДАР).

— Організація ООН (ФАО) дуже нам допомагала навесні, коли забезпечила аграріїв посадковим матеріалом. А зараз передала такі необхідні рукави для зберігання врожаю, які можуть зберігати до 200 тонн зернових прямо просто неба, — розповів Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

 

Проєкт реалізується за донорської підтримки урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Minderoo Foundation. Загалом ФАО та Мінагрополітики розповсюдять понад 30 тис. поліетиленових зернових рукавів, чим допоможуть українським аграріям у зберіганні 6 млн т збіжжя. Засоби зберігання зерна отримують агровиробники: юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП), які обробляють землі на території України, окрім тимчасово окупованих.

 

Раніше ми писали, скільки на Полтавщині зібрали пізніх зернових і технічних культур.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: ООН Державний аграрний реєстр ООН (ФАО) рукав
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