Аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України у межах першого етапу розподілу засобів для тимчасового зберігання (рукавів) роздадуть аграріям Полтавщини 1 731 зерновий рукав місткістю по 200 т.
Як повідомили у Полтавської обласної військової адміністрації, учасниками цієї програми є 113 сільськогосподарських підприємств області, які зареєструвались для участі через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Проєкт реалізується за донорської підтримки урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Minderoo Foundation. Загалом ФАО та Мінагрополітики розповсюдять понад 30 тис. поліетиленових зернових рукавів, чим допоможуть українським аграріям у зберіганні 6 млн т збіжжя. Засоби зберігання зерна отримують агровиробники: юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП), які обробляють землі на території України, окрім тимчасово окупованих.
Раніше ми писали, скільки на Полтавщині зібрали пізніх зернових і технічних культур.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер