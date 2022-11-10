Скільки на Полтавщині зібрали пізніх зернових і технічних культур

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 2

В області завершують посів пшениці та тритикале

Аграрії Полтавщини вийшли на екватор збору врожаю пізніх зернових і технічних культур. За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, зернових і зернобобових намолотили понад 2 млн тонн.

Наближається до завершення обмолот соняшнику та сої. Зібрали відповідно 1,1 млн тонн та 365 тис. тонн. Триває збір цукрового буряку. Накопано понад 690 тис. тонн. Набирає обертів робота на кукурудзяних полях. Уже зібрали близько 550 тис. тонн.

В області завершується посів озимих культур. 99% запланованих площ засіяли. Вже впоралися з ячменем і житом, а також ріпаком. Ось-ось завершать посів пшениці та тритикале.