На Полтавщині не розминулися легковик і вантажівка: постраждав водій

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9 листопада близько 20.00 до відділення №2 (м. Кобеляки) надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі Полтава-Олександрія, між Кобеляцькою та Новосанжарською громадами, поблизу села Козуби.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, зіткнулися автомобіль Opel під керуванням 48-річного полтавця та вантажівка MAN, за кермом якого їхав 23-річний житель міста Олександрії.

Унаслідок зіткнення травмованого водія легковика госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує причина та обставини ДТП.