Що робити кременчужанам, які щепилися від COVID-19 понад рік тому

Якщо ви отримали повний курс вакцинації від COVID-19 понад рік тому — достатньо зробити бустерне щеплення. Це продовжить захист від важкого перебігу захворювання.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Щоб зробити бустерне щеплення дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Це або одна доза Janssen або дві дози будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини.
Бустерне щеплення слід зробити через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років.
Нещодавно в Україні дозволили робити першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 всім вакцинованим дітям віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби.
Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.
Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безоплатно в будь-якому пункті щеплень.
У Кременчуці це можна зробити вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, як можна комбінувати вакцини від COVID-19.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер