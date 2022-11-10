Що робити кременчужанам, які щепилися від COVID-19 понад рік тому

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 484

Якщо ви отримали повний курс вакцинації від COVID-19 понад рік тому — достатньо зробити бустерне щеплення. Це продовжить захист від важкого перебігу захворювання.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Щоб зробити бустерне щеплення дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Це або одна доза Janssen або дві дози будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини.

Бустерне щеплення слід зробити через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років.

— Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через 4 місяці після першого. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер, — розповіли у НСЗУ.

Нещодавно в Україні дозволили робити першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 всім вакцинованим дітям віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби.

Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.

— Якщо пропустили термін введення бустерної дози — зробіть його в зручний для вас час, — додали в НСЗУ.

Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безоплатно в будь-якому пункті щеплень.

У Кременчуці це можна зробити вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, як можна комбінувати вакцини від COVID-19.