Тепер кременчужани можуть використовувати CoronoVac для бустерного щеплення після інших вакцин

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, яким оновило схеми вакцинації проти COVID-19, яким інактивовану вакцину CoronoVac дозволили використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.
Таким чином, дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень від COVID-19 з однієї дози вакцини Janssen або двох доз вакцин CoronaVac чи Pfizer.
Через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.
Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, у місті від COVID-19 можна щепитися у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нещодавно ми писали, що Кременчуцький район повністю забезпечений вакциною від коронавірусної інфекції.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер