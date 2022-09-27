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Тепер кременчужани можуть використовувати CoronoVac для бустерного щеплення після інших вакцин

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192

  

В Україні наказом МОЗ оновили схеми вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, яким оновило схеми вакцинації проти COVID-19, яким інактивовану вакцину CoronoVac дозволили використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

— Ці схеми вакцинації є безпечними та захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — заявили у МОЗ.

 

Таким чином, дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень від COVID-19 з однієї дози вакцини Janssen або двох доз вакцин CoronaVac чи Pfizer.

Через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.

Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, у місті від COVID-19 можна щепитися у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Нещодавно ми писали, що Кременчуцький район повністю забезпечений вакциною від коронавірусної інфекції.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pokrovsk-rda.gov.ua, vaccination.covid19.gov.ua
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація Pfizer Moderna CoronaVac пункти вакцинації центри вакцинації МОЗ Janssen
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