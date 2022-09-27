Зведений загін поліцейських Полтавщини відновлює правопорядок на звільнених територіях

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Разом з підрозділами ЗСУ та правоохоронцями Харківщини вони виконують завдання в населених пунктах Куп’янського району

На даний час зведений загін поліцейських Полтавщини спільно з військовослужбовцями Збройними Силами України та колегами Головного управління Нацполіції Харківської області проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомляє начальник поліції області Євген Рогачов, який разом з підлеглими виконує завдання по відновленню правопорядку на деокупованих територіях.

- Перед нами чимало надважливих задач, пов’язаних з відновленням влади та правопорядку, захистом прав і свобод жителів громад, збором доказів воєнних злочинів, виявленням колаборантів та пособників ворога, розмінуванням територій та виявленням вибухонебезпечних «пасток», залишених ворогом. Також поліцейські надають гуманітарну допомогу місцевим жителям, які через нещадні обстріли окупантів втратили житло, не мають харчів, ліків та інших речей першої потреби, – наголосив начальник Главку поліції Полтавщини.

До складу зведеного загону правоохоронців Полтавщини входять працівники підрозділів слідства та дізнання, оперативники, спецпризначенці, вибухотехніки, патрульні, працівники превенції, управління організаційно-аналітичного забезпечення, зв’язківці та представники інших галузевих служб поліції Полтавської області.

- Ми докладаємо максимум зусиль для відновлення безпеки та правопорядку на деокупованих територіях. Щоб кожен постраждалий від російської агресії житель громади побачив, що поліція поруч, та відчув, що він знову знаходиться у безпеці, - підкреслив Євген Рогачов.