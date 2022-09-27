Зведений загін поліцейських Полтавщини відновлює правопорядок на звільнених територіях

Разом з підрозділами ЗСУ та правоохоронцями Харківщини вони виконують завдання в населених пунктах Куп’янського району
На даний час зведений загін поліцейських Полтавщини спільно з військовослужбовцями Збройними Силами України та колегами Головного управління Нацполіції Харківської області проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомляє начальник поліції області Євген Рогачов, який разом з підлеглими виконує завдання по відновленню правопорядку на деокупованих територіях.
До складу зведеного загону правоохоронців Полтавщини входять працівники підрозділів слідства та дізнання, оперативники, спецпризначенці, вибухотехніки, патрульні, працівники превенції, управління організаційно-аналітичного забезпечення, зв’язківці та представники інших галузевих служб поліції Полтавської області.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер