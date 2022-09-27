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Кременчук, Воїни світла

Загинув військовий з Горішніх Плавнів Андрій Кучеренко

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 194

 

Вічна пам'ять Герою 

Вчора, 26 вересня, у Горішніх Плавнях провели в останню путь молодшого сержанта Збройних сил України Андрія Кучеренка. 

Андрій Юрійович Кучеренко народився 23 березня 1986 року у Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 2003 році закінчив 11 класів Солошинської школи й вступив до Комсомольського ПТУ №15, де здобув професію водія автотранспортних засобів категорії «В» і «С». У 2004 році був призваний на строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після служби працював у Дніпрі, а у 2010 році приїхав до Горішніх Плавнів. 6 років працював у ТОВ «Феррострой», в інших підприємствах міста.

3-го квітня був мобілізований на російсько-українську війну. 20 вересня вірний військовій присязі молодший сержант Збройних сил України Андрій Кучеренко героїчно загинув у районі населеного пункту Майорськ Донецької області, до кінця виконавши свій військовий обов’язок. 

Військового поховали з почестями на кладовищі в с. Солошине Кременчуцького району. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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