Чи можна здавати кров після COVID-19

Людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Такі обмеження пов’язані передусім зі станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Адже цей вірус через кров не передається.
Вакцинація проти коронавірусу також НЕ є протипоказанням до донорства крові, оскільки для вакцинації проти COVID-19 не використовуються так звані живі вакцини, які містять ослаблений живий мікроорганізм (про вакцини, які використовуються в Україні, детальніше йдеться за посиланням).
Якщо наступного дня після щеплення людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря перед донацією — можна здавати кров.
Нагадуємо, що в Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором».
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер