Чи можна здавати кров після COVID-19

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1

Людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Такі обмеження пов’язані передусім зі станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Адже цей вірус через кров не передається.

— Серед основних способів його передачі — контактний, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети, що контаміновані (забруднені) виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого, та краплинний, коли вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання, — йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти коронавірусу також НЕ є протипоказанням до донорства крові, оскільки для вакцинації проти COVID-19 не використовуються так звані живі вакцини, які містять ослаблений живий мікроорганізм (про вакцини, які використовуються в Україні, детальніше йдеться за посиланням).

Якщо наступного дня після щеплення людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря перед донацією — можна здавати кров.

— Щодо інших щеплень, наприклад, для профілактики туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту та краснухи (КПК), які проводять живими вакцинами, то після них кров можна здавати через чотири тижні, — пояснюють у МОЗ.

Нагадуємо, що в Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором».



