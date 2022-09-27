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Попрощалися з військовим Олегом Скрипкою з Кременчуцького району

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 412

Поховали військового у Горішніх Плавнях 

Сьогодні, 27 вересня, у Горішніх Плавнях попрощалися з молодшим сержантом Збройних сил України Олегом Івановичем Скрипкою. 

Кременчуччина втратила ще одного захисника Олега Скрипку

Олег Іванович народився 9 червня 1974 року в селі Писарівка Новосанжарського району Полтавської області. Після закінчення 8 класів Кам’янопотоцької середньої школи, вступив до Кобеляцького СПТУ №43, де здобув професію тракториста-машиніста. Першим місцем роботи Олега був місцевий радгосп імені Щорса, де він працював трактористом.

У 1992 році він закінчив із золотим значком курси Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту при Кременчуцькій морській школі за спеціальністю «електромеханік пересувних дизельних електроагрегатів». Потім у 1992-1994рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України.

Після армії працював трактористом у приватному фермерському господарстві, у 1998 році працював на Крюківському вагонобудівному заводі, із  2004 року — на Кременчуцькому автомобільному заводі. У 2005 році приїхав до Горішніх Плавнів. З 2011 року працював у ТОВ «Феррострой» і звідси був мобілізований у 2015-2016рр. на захист незалежності й цілісності нашої держави.

З 2018 року майже безперервно він знаходився на війні, захищав нас від російських загарбників. За роки служби Олег Скрипка нагороджувався державними відзнаками й був шанованим серед побратимів.

1 серпня Олег Скрипка отримав поранення під час артилерійського обстрілу біля села Богородичне на Донеччині. Його госпіталізували до лікарні у Хмельницьку область. Там від отриманих травм 22 вересня воїн помер.

Поховали військового з військовими почестями на міському кладовищі Горішніх Плавнів 27 вересня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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