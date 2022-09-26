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Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина втратила ще одного захисника Олега Скрипку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 951 Коментарів: 1

 

Вічна пам'ять Герою 

Після поранення у російсько-українській війні в лікарні помер військовий з Кременчуччини Олег Скрипка. Прощання з бійцем відбудеться завтра 27 вересня у Горішніх Плавнях об 11.00 на Алеї Героїв. 

 

— Олег Скрипка — людина-позитив, людина, яка завжди випромінювала спокій і впевненість.
Олег з передмістя Кременчука, часто проходив курс лікування у нас в шпиталі.
А ще, при можливості, старався залишити після себе квіти.. тому висаджував абсолютно все, що у нас було..
Неможливо повірити... — написала Інна Пугач на сторінці АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь.

 

Для всіх охочих попрощатися, з Кам'яних Поток буде автобус о 9.00.

— Збираємось на повороті з центральної дороги на вул. Горького біля газової колонки зупинка (лікарня), та біля подвір'я матері Олега зупинка "Причал" (Грабова гора) по вул. Космонавтів. Автобус відвезе і привезе людей назад в Кам'яні Потоки. Прохання, хто буде їхати — повідомте мене, будь ласка, за номером телефону 0963682525, — додала Людмила Танасийчук.

 

6
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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Коментарі: 1

72
Українка:
Сьогодні, 11:17

Вічна пам'ять Герою... Царство небесне...

Співчуття рідним...


0 0

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