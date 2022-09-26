Кременчуччина втратила ще одного захисника Олега Скрипку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 951 Коментарів: 1

Після поранення у російсько-українській війні в лікарні помер військовий з Кременчуччини Олег Скрипка. Прощання з бійцем відбудеться завтра 27 вересня у Горішніх Плавнях об 11.00 на Алеї Героїв.

— Олег Скрипка — людина-позитив, людина, яка завжди випромінювала спокій і впевненість.

Олег з передмістя Кременчука, часто проходив курс лікування у нас в шпиталі.

А ще, при можливості, старався залишити після себе квіти.. тому висаджував абсолютно все, що у нас було..

Неможливо повірити... — написала Інна Пугач на сторінці АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь.

Для всіх охочих попрощатися, з Кам'яних Поток буде автобус о 9.00.

— Збираємось на повороті з центральної дороги на вул. Горького біля газової колонки зупинка (лікарня), та біля подвір'я матері Олега зупинка "Причал" (Грабова гора) по вул. Космонавтів. Автобус відвезе і привезе людей назад в Кам'яні Потоки. Прохання, хто буде їхати — повідомте мене, будь ласка, за номером телефону 0963682525, — додала Людмила Танасийчук.