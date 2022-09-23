Благодійний концерт гурту Kozak System та екскурсії у Кременчуці таки відбудуться

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Благодійний концерт гурту Kozak System у Кременчуці таки відбудеться, незважаючи на заборону проведення масових заходів. Про це редакції стало відомо з власних джерел. Дата, час та місце проведення не зміняться – у понеділок, 26 вересня, о 19.00 на літній сцені Придніпровського парку.

Разом з тим, дозволені і екскурсії, які планувалися до Дня міста у неділю, 25 вересня, – пішохідна та тролейбусна.

Проте концерту місцевих колективів 25 вересня о 15.00 не буде.