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Кременчук, Путін проти українського народу

У Слов’янську продали пам’ятник Леніну, а у Кременчуці його досі дбайливо зберігають

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 342

 

Гроші з продажу пам’ятника підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів

У прифронтовому Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую «вождя світового пролетаріату», яка останні 7 років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747,5 тис грн.

Про це повідомляє Слов'янська міська рада.

У міській раді зазначають, що отримані від продажу гроші підуть на виплату компенсації за зруйноване внаслідок російської агресії житло.

Пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015-му.

У Кременчуці бронзовий пам’ятник Леніну був демонтований навесні 2014-го року. Вже дев’ятий рік він зберігається на одному з майданчиків КП «Благоустрій Кременчука». Чого очікує міська влада Кременчука? Невже сподівається на його повторне встановлення на центральній площі міста?

Якщо ні – то чим ще можна пояснити таке довге зберігання пам’ятника комуністичного вождя, який сто років тому знищив незалежність України?

Як стати гендиректором та куди подівся Ленін? Розповідь військового, який змінив професію
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Автор: Віктор Крук
Теги: памятник Ленину Кременчук Благоустрій Кременчука
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