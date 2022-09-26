У Слов’янську продали пам’ятник Леніну, а у Кременчуці його досі дбайливо зберігають

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 342

Гроші з продажу пам’ятника підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів

У прифронтовому Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую «вождя світового пролетаріату», яка останні 7 років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747,5 тис грн.

Про це повідомляє Слов'янська міська рада.

У міській раді зазначають, що отримані від продажу гроші підуть на виплату компенсації за зруйноване внаслідок російської агресії житло.

Пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015-му.

У Кременчуці бронзовий пам’ятник Леніну був демонтований навесні 2014-го року. Вже дев’ятий рік він зберігається на одному з майданчиків КП «Благоустрій Кременчука». Чого очікує міська влада Кременчука? Невже сподівається на його повторне встановлення на центральній площі міста?

Якщо ні – то чим ще можна пояснити таке довге зберігання пам’ятника комуністичного вождя, який сто років тому знищив незалежність України?