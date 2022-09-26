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Полтавська ОВА презентувала спеціальний евакуаційний автобус – мобільний шпиталь на 9 ліжок

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 72

 

Такий транспорт є унікальним для України – евакуаційний автобус передали військовим

Полтавська обласна військова адміністрація до Дня Полтави презентувала спеціальний евакуаційний автобус. Волонтери знайшли за кордоном звичайний автобус, Полтавська ОВА підключила до його переобладнання бізнес і волонтерів в результаті вийшов унікальний мобільний шпиталь з усіма «наворотами»: від дефібрилятора до забезпечення киснем. Автобус вже передали військовим медикам.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

- Полтавщина тепер має спеціальний евакуаційний автобус. Такий транспорт є унікальним навіть для України. В автомобілі – 9 лежачих місць. Авто використовуватимуть для евакуації поранених бійців і цивільних та надання їм допомоги. Транспорт оснащений дихальним апаратом, інфузоматом, ношами, монітором пацієнта, дефібрилятором, забезпечений киснем, - йдеться у повідомленні.

Дмитро Лунін подякува Юрію Лупаєнку, гендиректору ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» Василю Лавріченку, а також мережі аптек «Тріоль» та ТОВ «УЗТК Трейд» за допомогу в переобладнанні автобуса в мобільний шпиталь.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА волонтери шпиталі автобус
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