Полтавська ОВА презентувала спеціальний евакуаційний автобус – мобільний шпиталь на 9 ліжок

Полтавська обласна військова адміністрація до Дня Полтави презентувала спеціальний евакуаційний автобус. Волонтери знайшли за кордоном звичайний автобус, Полтавська ОВА підключила до його переобладнання бізнес і волонтерів – в результаті вийшов унікальний мобільний шпиталь з усіма «наворотами»: від дефібрилятора до забезпечення киснем. Автобус вже передали військовим медикам.
Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.
Дмитро Лунін подякува Юрію Лупаєнку, гендиректору ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» Василю Лавріченку, а також мережі аптек «Тріоль» та ТОВ «УЗТК Трейд» за допомогу в переобладнанні автобуса в мобільний шпиталь.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер