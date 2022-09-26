Кременчужани можуть отримувати е-направлення дистанційно

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 133

Завдяки Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) лікарі можуть виписувати е-направлення онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Національної служби здоров'я Україні.

Зазвичай лікар створює направлення на основі огляду пацієнта, під час якого визначає необхідність в обстеженнях, аналізах чи додаткових консультаціях інших лікарів-спеціалістів.

Якщо ж у людини хронічне захворювання та потрібно контролювати певні показники, лікар може створити направлення дистанційно. У такому випадку на мобільний телефон пацієнта приходить номер направлення.

- Під час воєнного стану виписати е-направлення може кожний лікар, навіть той, з ким у вас немає декларації, - нагадали в НСЗУ.

Раніше ми писали про те, чи обов'язково кременчужанам мати роздруковане е-направлення до лікаря.