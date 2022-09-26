Кременчужани можуть отримувати е-направлення дистанційно

Завдяки Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) лікарі можуть виписувати е-направлення онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Національної служби здоров'я Україні.
Зазвичай лікар створює направлення на основі огляду пацієнта, під час якого визначає необхідність в обстеженнях, аналізах чи додаткових консультаціях інших лікарів-спеціалістів.
Якщо ж у людини хронічне захворювання та потрібно контролювати певні показники, лікар може створити направлення дистанційно. У такому випадку на мобільний телефон пацієнта приходить номер направлення.
Раніше ми писали про те, чи обов'язково кременчужанам мати роздруковане е-направлення до лікаря.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер